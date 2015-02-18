Саакашвили рассказал, какое оружие просил у Запада для Украины

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который занимается вопросами поставок западного оружия Украине, рассказал о потребностях армии.

Об этом сообщает украинская служба ВВС.

По мнению Саакашвили, Запад должен помочь Украине оборонительным оружием: "Это будет и политическим жестом".

Также он заявил, что украинским военным нужно противотанковое оружие и радары на случай продолжения конфликта на Востоке.

Саакашвили напомнил о непосредственном участии России в конфликте.

"Если Россия продвинется дальше на юг, на восток – попытается взять Мариуполь, получить доступ в Крым, Приднестровье - кто-то должен остановить их. И поскольку ни одна из западных стран не хочет "ступать на землю", они, по крайней мере, должны предоставить противотанковое оружие – чтобы Украина могла остановить эти колонны ", - сказал он.

Напомним, 13 февраля президент Украины Петр Порошенко создал Консультативный международный совет реформ и назначил его председателем Михаила Саакашвили. Экс-президент Грузии будет курировать на этом посту вопросы поставок оружия Украине из стран Запада.

Как известно, американские переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin – один из наиболее обсуждаемых видов оружия, в котором нуждается Украина.