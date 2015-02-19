Порошенко рассказал о "странном" предложении россиян во время минских переговоров

Президент Петр Порошенко заявил, что во время переговоров в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе в "нормандском формате" россияне требовала установить режим прекращения огня через 20 дней.

Об этом он сообщил во время открытия заседания СНБО, пишет УНИАН.

"Сначала мы получили очень странное предложение, чтобы прекращение огня началось через 20 суток", - отметил глава государства.

"То есть фактически три недели украинцы должны умирать под пулями российских наемников, и Украина должна была платить очень высокую цену", - объяснил он.

Напомним, что минские переговоры насчет ситуации на востоке Украины проходили в ночь на 12 февраля. Больше о их результатах читайте в статье "Главреда" Минские результаты: шаг к миру или очередная имитация.