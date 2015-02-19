Поставки летального оружия Украине не приведут к Третьей мировой войне – западные СМИ

Украине можно предоставить летальное оружие и это не приведет к началу третьей мировой войны, считает бывший посол США в Украине Стивен Пайфер, написавший об этом в статье для международного агентства Reuters.

Об этом сообщает Радио "Свобода".

По его мнению, Украину можно вооружить и это не начнет третью мировую войну, ведь Украина нуждается в оружии только для защиты, а не для наступления. "Украинская армия вряд ли пойдет на Россию с переносными противотанковыми ракетами на вооружении", – пишет Пайфер.

Конечно, обострить конфликт может сама Россия, отмечает он. Однако обострение конфликта потребует вмешательства армии Кремля, которое будет трудно не признавать или скрывать. Это, в свою очередь, создаст проблемы для Путина, ведь, согласно последним опросам, россияне не хотят, чтобы их армия воевала в Украине, пишет Пайфер. "Кроме того, более открытое участие российской армии в конфликте будет еще более видимо миру. Это только повысит поддержку режима санкций в Европе и, возможно, привлечет другие, более резкие меры давления на российскую экономику", – считает эксперт.

Кроме того, предоставление Украине оружия является лишь частью стратегии, которая состоит из западной финансовой поддержки Киева и введения экономических санкций против России. Все они нацелены на то, чтобы Кремль начал искать политическое решение кризиса.

"Хотя обеспечение Украины оружием и несет в себе риски, все же бездействие является более опасным путем", – заключает свою статью Пайфер.

Напомним, ранее в США предупредили: если РФ провалит перемирие, Вашингтон вернется к поставкам Украине оружия.