У Порошенко сообщили: силы АТО полностью вышли из Дебальцево

Силы антитеррористической операции полностью покинули Дебальцево Донецкой области, сообщил пресс-секретарь Президента Украины Святослав Цеголко.

Об этом он написал в своем Facebook.

"Я вышел последним, контролируя организованный выход наших войск из Дебальцево. Об этом в телефонном разговоре с президентом сказал руководитель штаба сектора "С" полковник "Таран". Петр Порошенко позвонил полковнику, чтобы поблагодарить за мужество и героизм. "Таран" вышел из Дебальцево вместе с "Топазом", тоже полковником, историю которого вчера во время заседания СНБО рассказал стране президент. "Топаз" - донской казак с Луганщины, который пошел на войну против российских захватчиков вместе с двумя сыновьями. Судьба свела всех троих в Дебальцево. Отец вышел из города только после того как убедился, что сыновья покинули Дебальцево", - написал Цеголко.

Напомним, ранее сообщалось, что в боях за Дебальцево пропали без вести 82 украинских военных.