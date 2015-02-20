Румынский эксперт назвал цель агрессии России в Украине

Румынский социолог, научный сотрудник Бухарестской школы политических и административных исследований Дан Нику назвал цель агрессии России на территории Украины.

Об этом он написал в своем блоге на сайте издания Adevarul, пишет Укринформ.

"Военные действия на востоке Украины продолжатся до тех пор, пока Россия не достигнет своей цели - создание двух сепаратистских "государств" и установление полного контроля над ними", - отметил эксперт.

По его мнению, "единственный способ избежать подобного развития событий - дать Украине оружие".

Также Нику подчеркнул, что указанный выше сценарий не является новшеством РФ.

"… такими методами (Россия - ред.) действовала в 1992 году во время подписания между Кишиневом и Москвой Соглашения о прекращении вооруженного конфликта на Днестре, однако соглашение было подписано лишь после того, как было создано непризнанное Приднестровье", - цитирует агентство слова социолога.

"Москве выгодно продолжение вооруженных столкновений на востоке Украины с тем, чтобы ввести в заблуждение мировое сообщество, доказав ему, что легитимные власти в Киеве не являются надежными партнерами, и что они якобы не в состоянии контролировать ситуацию", - считает эксперт.

Напомним, ранее Борис Немцов выразил мнение, что победителей в войне на Донбассе не будет ни в Украине, ни в России.