Меркель признала: санкции против России нужно усилить – огонь на Донбассе не прекращается

Боевики не соблюдают режим прекращения огня, а потому Евросоюз должен применить дальнейшие санкции.

Такое мнение выразили Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора, сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко и Меркель констатировали, что боевики продолжают обстрелы украинских позиций из артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Также обсуждались пути достижения постоянного режима прекращения огня. Лидеры двух стран подчеркнули, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна получить полный доступ для мониторинга и верификации.

Стороны отметили, что договоренности по освобождению украинских военнопленных, захваченных во время выхода из Дебальцево, должны выполняться.

Поэтому и Надежда Савченко, и все украинские заложники должны быть освобождены в рамках выполнения Минских договоренностей.

Меркель заверила Порошенко в своей поддержке и согласилась, что Евросоюз должен принимать дальнейшие меры для влияния на стороны Минских договоренностей с целью их выполнения.

Напомним, вчера, 19 февраля, Порошенко сообщил об окончании отвода украинских войск из района Дебальцево.