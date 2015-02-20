Путин может воевать либо уходить с Донбасса, заморозить конфликт нельзя - украинский журналист

Президент РФ Владимир Путин может захватить украинский Мариуполь, но в один прекрасный день он рискует проснуться без рубля в кармане, и вся его агрессия на Донбассе закончится быстро и безболезненно.

Об этом в своей авторской колонке в издании Newsru.ua пишет известный украинский журналист Виталий Портников

В Киеве уже не просто говорят о возможности введения в страну миротворческих сил, но и активно работают в этом направлении, обсуждая вопрос с мировыми лидерами и представителями международных организаций. В Москве саму идею введения миротворческих сил называют нарушением минских соглашений. "Говорящие головы" из днровской психушки вообще говорят, что им нужны только российские миротворцы – что и понятно, какие еще миротворцы дадут тебе "Град", пулемет, танк и возможность сбивать гражданские самолеты? Только российские и дадут.

Но если серьезно, то реакция Москвы на украинские предложения на данный момент не значит ничего. Коллективный Пургин – что Нарышкин, Чуркин, что Лавров, что сам Пургин – озвучивает общую линию, доведенного до каждого из чиновников или наемников соответствующими клерками из администрации президента. Настоящее решение о согласии с введением или невведением миротворческих сил принимает один-единственный человек – Владимир Путин. А он пока молчит.

Президент Петр Порошенко и заместитель главы его администрации Валерий Чалый говорят об обсуждении с Путиным вопроса о миротворцах во время минских переговоров. Я склонен доверять этой информации – и вот почему. Такого рода дискуссия могла проходить в рамках вариативности подхода к ситуации вокруг Донбасса. И дело тут не в миротворцах как таковых, а в намерениях Путина. Выбор у российского президента – учитывая скудность его ресурсов и продолжающееся с каждым днем исчезновение экономики – невелик. Путин может либо воевать, либо уходить с Донбасса. Замораживать конфликт он не может.

Воевать – это, конечно, большое искушение. Но проблема Путина в том, что после Минска американцы и европейцы просто не смогут не отреагировать на какое-нибудь наступление на Мариуполь. За исчезновение российской экономики проголосуют даже Орбан с Ципрасом – потому что будут хорошо понимать, что случится с их собственными бюджетами в случае продолжения войны. Поэтому в один прекрасный день Путин рискует проснуться с Мариуполем в руках – и без рубля в кармане. Все окончится быстро и даже как-то безболезненно.

Уходить он тоже не может. Офицерская честь – если она у него есть, конечно – не позволяет. Истерическое состояние той люмпенизированной, деградировавшей и переставшей задумываться части электората, на которую опирается Путин, не позволяет. Ну и с надеждами на укрощение Украины расставаться тоже не хочется. Но даже если решиться уходить – нужно делать это красиво. По-путински. Со стерхами.

Меркель и Порошенко и предложили ему новый полет – между оккупированным Донбассом и Украиной оказываются миротворцы, война завершается, он отползает, Захарченко умирает от ранения в палец, Плотницкий становится заместителем председателя райсовета, Пургин спивается, Ахметов возвращается, Пушилин работает сторожем в его резиденции, Стрелков заменяет Навального и умирает от ранения в палец на "Русском марше". Через полгода великий и непоколебимый "Русский мир" забывает о Донбассе и начинает думать, как прокормить Крым...Если будет к тому времени чем, конечно. Но это уже совсем другие проблемы. Сам уход с Донбасса будет обставлен идеально.

Если он, конечно, понимает, что ему пора.