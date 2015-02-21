Саакашвили рассказал о "четком плане Путина" для Украины - западные СМИ

После взятия Дебальцево российские танки будут продвигаться вглубь Украины, если запад не поможет нам оружием.

Об этом заявил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью немецкой Die Zeit, передает ZN.UA.

По его словам, в российско-грузинской войне 2008 года и нынешними событиями в Украине много общего, несмотря на ряд очевидных различий.

Также советник украинского лидера рассказал, как, по его мнению, следует реагировать на действия президента РФ Владимира Путина.

Саакашвили припомнил, что в 2008 году переговоры с Россией и ЕС не принесли никаких результатов – тогда Грузия также подписала соглашения о прекращении огня, но российские войска продвинулись вперед – по той же схеме, как в Дебальцево.

Когда российские войска направились к Тбилиси, игнорируя соглашения о прекращении огня, а военные корабли США подошли к грузинской границе. Это был сигнал, что Штаты готовы к военным действиям, чтобы закончить войну. Экс-президент Грузии отмечает, что мирные переговоры важны, но они должны быть подкреплены жесткими угрозами, поскольку иначе Путин не изменит своего курса.

Также Саакашвили рассказал, что у него было несколько разговоров с Путиным. Так, во время первой встречи в феврале в 2004 году атмосфера была весьма приветливой, но уже тогда кремлевский лидер сказал: во-первых, если Грузия продолжит стремиться к ЕС, он будет использовать свою армию. Во-вторых, Украина – не настоящая, и не самостоятельная страна. И, в-третьих, НАТО не станет защищать страны Балтии.

"Его наводящий вопрос был таким: Вы действительно думаете, что Запад будет посылать войска НАТО из-за маленькой Балтии? Тогда же он обнародовал в подобной форме эти заявления. Реальность такова, что Путин имеет четкий план, и он его реализовывает", - отметил Саакашвили.

Также он рассказал о различиях нынешней ситуации в Украине, и в Грузии 2008 года: в частности, украинский президент Петр Порошенко провел разговор с Путиным по телефону поздно вечером.

"В свое время, когда я был президентом Грузии, Путин был недосягаем вечером. В то время он ложился спать рано, а вставал очень рано на работу. Возможно, его распорядок дня изменился", - отметил он.

Саакашвили также увидел еще одно различие.

"Второй момент заключается в его нетерпении. Во время грузинской войны он в течение определенного периода все же придерживался соглашения о прекращении огня. Теперь же сразу после подписания в Минске соглашения, оно было сорвано. По сравнению с тем периодом, сейчас выглядит так, как будто Путин потерял терпение", - сказал бывший грузинский президент.

Также Саакашвили заявил, что, если Порошенко не получит от Запада оборонительных вооружений для своей армии, противотанковые ракеты, оружие для солдат, "колонны российских танков продвинутся дальше".

"Если Путин говорит, что он хочет что-то взять, он может взять это. Это очень просто", - говорит политик.

Напомним, ранее Саакашвили попросил у Запада для Украины противотанковые ракеты и радары, заявляя, что украинским военным они будут нужны на случай продолжения конфликта на Донбассе.