В Украине запретили аккредитацию более 100 российским СМИ: в Кремле уже обвиняют в репрессиях

Служба безопасности Украины включила в перечень временно запрещенных для аккредитации при государственных структурах Украины более 100 российских средств массовой информации. В Кремле же считают такое решение проявлением ограничения свобод в соседней стране.

Об этом сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская в ходе открытия выставки "Присутствие. Доказательства агрессии российских войск на территории Украины" на Михайловской площади в центре Киева, пишет УНИАН.

По ее словам, в этот перечень после проверки содержания попали телеканалы, информационные агентства, печатные издания и интернет-ресурсы, зарегистрированные в Российской Федерации, включая каналы "НТВ", "Первый канал", "Россия 1" и "Лайф-Ньюз".

"Список составлен и 19 февраля передан в аппарат Верховной Рады. В списке более 100 СМИ. Решение по каждому принималось отдельно, после тщательной проверки контента", - сказала Гитлянская.

По ее словам, перечень СМИ составлен в рамках исполнения постановления Верховной Рады "О временной приостановке аккредитации журналистов и представителей некоторых средств массовой информации Российской Федерации при органах государственной власти Украины".

Между тем, российские власти считают решение Украины лишить аккредитации ряд российских СМИ проявлением ограничения свобод в соседней стране, пишет Газета.ру.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова,"любое ограничение своего народа в праве получать всю полноту информации из различных источников, безусловно, не соответствует пониманию современного свободного, демократического государства".

Кроме того, он подчеркнул, что в современных условиях меры украинских властей не будут иметь результата.

"С развитием современных информационных технологий подобные репрессивные меры далеки от того, чтобы быть эффективными, потому что те граждане Украины, которые ищут разную информацию, отличную от русофобской пропаганды, которую мы зачастую слышим в Украине, всегда могут найти ее, используя все достижения современных технологий", - отметил Песков.

Российские власти намерены на различных уровнях обсуждать с украинскими коллегами вопрос ограничения работы СМИ, пишет РИА "Новости".

"Естественно, вопрос о недопустимости подобных шагов будет подниматься на самых различных уровнях", — заявил Песков.

Напомним, 12 февраля Верховная Рада Украины приняла Постановление о временной приостановке аккредитации журналистов и технических работников некоторых средств массовой информации Российской Федерации при органах государственной власти Украины.

Как отметила один из авторов постановления, депутат от "БПП" Ирина Фриз, некоторые российские СМИ ведут информационную войну против Украины и украинского народа даже внутри нашей страны.