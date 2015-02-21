Украина не боится "ядерной державы" и готовится к полномасштабной войне - МИД

Украина, потеряв много людей и территории, больше не боится ядерной державы и готовится к полномасштабной войне.

Об этом в интервью канадскому изданию CBCNews заявил заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко, пишет РБК.

По его словам, он лично не доверяет Путину и Минским договоренностям. "Никто не знает, что происходит в его (Путина, - ред.) голове. Я верю, что он становится очень эмоциональным [в связи с историческими связями двух стран]", - отмечает Пристайко, указывая, что трудно предсказать его планы. "Ставки очень высоки", - отмечает Пристайко.

Пристайко подчеркнул, что Киев "не хочет никого пугать", но "готовится к полномасштабной войне".

"Мы не хотим, чтобы всех напугать, но мы готовимся к полномасштабной войне", - отметил Пристайко.

Пристайко отметил, что власти Украины закрыли границы с Россией.

Он также заявил, что российского президента Владимира Путина "необходимо остановить, во имя российского народа, а не только Украины и Европы".

По словам замглавы МИД Украины, "все боятся вступить в конфликт с ядерной державой", однако "Украина, которая потеряла так много людей и территории, больше не боится".

Пристайко также заявил, что Киев просит у Канады начать поставки летального оружия, чтобы Украина "смогла себя защитить". Характеризуя сегодняшнее положение по выполнению минских договоренностей, Пристайко заявил, что ополченцы "не останавливаются".

"Наш самый крупный железнодорожный узел полностью разрушен. Не нужно быть гением, чтобы понять, что они пытаются сделать. Они берут под контроль все новые и новые стратегически важные позиции".

Напомним, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов не исключает возможности начала полномасштабной войны.