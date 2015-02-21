От субботы до субботы. "Подарки" от Путина и годовщина Небесной сотни

21 февраля 2015, 22:10

Россия не получила ни убедительной телекартинки, ни морального удовлетворения

Развитие ситуации под Дебальцево нельзя назвать украинской победой, но и по сценарию Путина там случилось далеко не все. Несколько популярных нардепов вкусили обратной стороны известности. Россия продолжает испытывать терпение международного сообщества. Память о Небесной сотне жива среди украинцев.

Минские соглашения после их подписания не критиковал, пожалуй, только ленивый, и точка на карте, где они будут нарушены, была определена заранее. Это Дебальцево — некогда важнейший железнодорожный узел, а сегодня — фактически город-призрак, вокруг которого шли продолжительные и ожесточенные бои. Подстегиваемые утверждением Владимира Путина о "дебальцевском котле" в атаку шли новые и новые волны боевиков. Украинские военные упорно держали оборону и отступили только после получения приказа, отойдя на новые рубежи с оружием в руках и собственными, а не белыми, знаменами. Без потерь не обошлось, но в информационном шуме вокруг Дебальцево почему-то редко вспоминают, что в современном общевойсковом бое потери нападающих в разы превышают урон, нанесенный защитникам.

Россия не получила ни убедительной телекартинки, ни морального удовлетворения, и теперь пропагандистские телеканалы спешно стряпают "убедительное видео". Украина избежала всплеска истерии в и без того наэлектризованном за последний год обществе, хотя попытки раскачать ситуацию просматривались. Лидеры Франции и Германии после встречи выдавили из себя призыв соблюдать Минские соглашения, при этом не исключив санкции против их нарушителей. Европейскому Союзу впору создавать миссию оперативного реагирования и анализа для поиска путей противодействия Путину. В Соединенных Штатах ситуация на востоке Украины постепенно становится фактором внутриамериканской политической борьбы в контексте будущих президентских выборов.

В сложившейся ситуации СНБО (читай — все украинское руководство) приняло нелинейное решение о приглашении на восток страны миротворцев, которое начали критиковать и российские высокопоставленные лица, и представители самопровозглашенных "республик", получившие соответствующую разнарядку. Нельзя сказать, что "голубые каски" гарантированно появятся на Донбассе (вопрос этот, как минимум, непростой и решить его оперативно невозможно), но подобное развитие событий может помочь дипломатической игре вокруг Донбасса, в которой Украина объективно заинтересована.

Ситуация вокруг Дебальцево заставила проявить себя некоторых парламентариев, заметно скучающих без заседаний Верховной Рады с прямой трансляцией. Владимир Парасюк, например, для разминки обвинил Президента в том, что тот предает наших военных, после чего пожаловался, что его не пустили на сцену Майдана во время церемонии, посвященной памяти героев Небесной сотни. Молодой депутат, похоже, так и не понял, что подобные заявления плохо корреспондируются с его образом "последнего героя страны". Семен Семенченко, разрывающийся между комбатством и депутатством, призвал создать "Объединенный штаб батальонов", фактически параллельный Генштаб, от чего быстро открестилось подавляющее большинство комбатов. Они, видимо, лучше понимают, что во время военного конфликта покушаться на принцип единоначалия в армии — либо ошибка, либо преступление.

Генеральный прокурор Виктор Шокин продолжает демонстрировать неюношескую скорость в принятии решений. Он воссоздал следственную группу для расследования дела Гонгадзе, прокурорские же работники предъявили обвинения Александру Ефремову и Михаилу Чечетову. Оба регионала хорошо известны каждому, кто интересуется политикой, хотя их вес в иерархии окружения Януковича несоизмерим. Наверное, поэтому за Ефремова заплатили залог, а Чечетову "улыбается" перспектива побыть в СИЗО до середины апреля.

Украина достойно вспомнила о героях Небесной сотни. Как и год назад центр Киева утопал в цветах, а церемония памяти прошла с минимальным пафосом. Действительно, в конце февраля 2014-го в жизни нашей страны произошел переломный момент, поэтому сегодня мы продолжаем схватку за собственное будущее, во многом напоминающую Войну за независимость. Неизвестно, какой будет окончательная цена, но сегодня Украина действительно платит самым дорогим — жизнями своих лучших сограждан.

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СНБО Путин Магда Евгений Магда Дебальцево Небесная сотня
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