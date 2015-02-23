В Киеве в закрытом режиме начался суд по делу Ефремова

Сегодня, 23 февраля, продолжается заседание Печерского районного суда Киева по избранию меры пресечения бывшему главе фракции Партии регионов Александру Ефремову.

Суд проходит в закрытом режиме, пишет УНИАН.

Как известно, Ефремову выдвинуто обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.161 УК Украины - преднамеренные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, которые привели к тяжелым последствиям в виде массовой гибели людей.

Напомним, 14 февраля спецлужбы задержали Ефремова по подозрению в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.2 ст.364 и ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины, то есть в злоупотреблении служебным положением при отягчающих обстоятельствах и служебной подделке.

Печерский районный суд Киева применил к бывшему нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей с определением альтернативной меры пресечения в виде залога в сумме 3,6 млн грн, который за него внес его сопартиец Борис Колесников.

17 февраля Ефремова освободили из-под стражи под залог.

видео: ТСН