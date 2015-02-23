Кремль замышляет "новый Майдан": московские шпионы усердно "работают" на западной Украине

На западе Украины нарастает недовольство ходом боевых действий на востоке страны. "Украинские источники утверждают, что разведслужбы Кремля замышляют "новый Майдан"...

По данным источников, Россия намеревается извлечь выгоду из нарастающего общественного недовольства тем, как киевское правительство ведет войну с пророссийскими боевиками

Об этом автор статьи Боян Панчевский в The Sunday Times, пишет Inopressa.

"В западных регионах Украины у многих есть ощущение, что они и так близки к Европе, и им не хочется гибнуть в войне с Россией на востоке. Они говорят: "Давайте обойдемся малой кровью". Кремль, пользуясь такими настроениями, мутит воду в нашей стране", - пишет автор.

При этом, уточняет Панчевский, "Кремль переключает внимание на традиционно тяготеющую к Европе западную часть страны", однако и "параллельную" операцию по разжиганию сепаратистского движения на востоке страны не прекращает.

Он цитирует мнение неназванного "высокопоставленного источника в силовых структурах": "Они (российские разведчики) очень успешно используют направленный на (президента Украины Петра Порошенко) общественный гнев для возбуждения акций протеста на почве национализма, чтобы тем самым отвлечь внимание правительства от востока... Их цель - националистические волнения, которые привели бы к новому Майдану и, как следствие, к экономическому и политическому хаосу. После недавних событий добиться этого будет несложно".

Собеседник издания утверждает, что в заговоре задействованы "украинские политики среднего эшелона".

Источники издания также сообщили, что Порошенко "обдумывает введение военного положения в шести областях Украины, в частности для расширения полномочий силовых ведомств в борьбе с российским шпионажем".

Напомним, ранее Президент Украины Петр порошенко заявил, что большая часть информации о предателях в штабе АТО, о сливе информации готовится в ФСБ.

Порошенко также заявил, что власти Украины не дадут поставить под сомнение суверенитет, территориальную целостность нашего государства.