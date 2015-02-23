Боевики на Донбассе применяют новейшее оружие из РФ, а также захваченное в Крыму, карта зоны АТО

На востоке Украины террористы применяют против украинских силовиков оружие, захваченное в украинских воинских частях в Крыму, а также оружие и военную технику российского производства, сообщил сегодня во время брифинга сообщил заместитель руководителя АТО в Донецкой и Луганской области Валентин Федичев.

Об этом передает УНИАН.

"Боевики используют оружие, захваченное в Крыму, из российских арсеналов, и новейшее оружие, которое производит РФ", - сказал он.

По словам Федичева, в частности, это стрелковое оружие, артиллерия, в том числе самоходная, танки, авиация, а также оружие для специальных войск.

Он также сообщил, что противник продолжает использовать режим прекращения огня для восстановления боеспособности, накопления боеприпасов и материальных средств.

Он также отметил, что основные силы боевики сосредоточивают на Донецком и Горловском направлениях.

В то же время, по словам Федичева, враг не прекращает попыток штурма позиций украинских силовиков в населенном пункте Широкино и на Мариупольском направлении.

В целом, на протяжении суток позиции сил АТО были обстреляны 27 раз.

"Украинские военнослужащие продолжают держать оборону вдоль линии разграничения, не отвечая на провокации противника", – сказал он.

Также, по словам Федичева, противник продолжает проводить активную воздушную разведку с использованием беспилотных летальных аппаратов.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские войска продолжают удерживать участок фронта в районе Дебальцевского плацдарма.

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