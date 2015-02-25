В России возмущены требованием ООН освободить Савченко: летчица пошла ва-банк и поставила Путину мат

Украинская летчица Надежда Савченко, которая находится в московском СИЗО, пошла ва-банк, и будет голодать до тех пор, пока ей не изменят меру пресечения. В ООН призвали Россию освободить народного депутата от партии "Батькивщина", чем вызвали негодование российской власти.

Об этом сообщила журналистам ее сестра Вера Савченко перед началом акции в поддержку Надежды перед зданием посольства Российской Федерации в Киеве, сообщает Укринформ.

"Ей опостылело сидеть там и ждать пять лет, когда Путин ее помилует, потому она пошла ва-банк и поставила Путину мат. И есть шанс выиграть эту партию, изменив меру пресечения", - сказала сестра летчицы.

По ее убеждению, сделать это вполне возможно. В частности, Надежда согласилась бы с тем, чтобы ей изменили меру пресечения на домашний арест, предоставили помещение в Москве, в котором она могла бы находиться, пока российский суд будет рассматривать ее дело.

Вера Савченко рассказала о том, что для того, чтобы Надежда не умерла во время пребывания в СИЗО, ее стали подкармливать - уборщицы давали небольшие кусочки шоколада, или приносили сладкий кофе. "И этим они помогали ей не умереть. Надя это поняла, и для того, чтобы вести свою войну эффективнее за свободу и за Украину, она эту контрабанду демонстративно стала выбрасывать", - рассказала Вера.

Между тем, в МИД РФ назвали "давлением на суд" требование представителя Верховного комиссара ООН по правам человека Руперта Колвилла освободить "по гуманитарным соображениям" Савченко, пишет УНИАН.

Как сообщили в Департаменте информации и печати МИД РФ, "ООНовский чиновник позволил себе обратиться к "российским властям" с призывом "немедленно освободить" украинскую летчицу Савченко "по гуманитарным соображениям". Напоминаем в этой связи, что Савченко предъявлено обвинение в тяжком преступлении - соучастии в убийстве российских журналистов. Европейский суд по правам человека отказался применять в отношении этого дела правило 39 Регламента суда, что подтверждает законность и обоснованность содержания этой украинской гражданки под стражей", - заявили в МИД России.

В российском МИД расценили это заявление представителя ООН как "бесцеремонную и открытую попытку давления на правосудие".

"Считаем абсолютно неприемлемой ситуацию, когда исполнительная ООНовская структура публично призывает государство-член ООН нарушить принцип верховенства права и пытается оказать влияние на судебное разбирательство", - отметили в МИД РФ.

Напомним, Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Также в России летчицу обвинили в незаконном пересечении границы.

15 декабря 2014 года Савченко объявила голодовку.

10 февраля Басманный суд Москвы продлил срок ареста Савченко до 13 мая 2015 года.