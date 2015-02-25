Британия обещает в ближайшие недели отправить в Украину своих военных

Британия отправит в Украину своих военных инструкторов в ближайшие несколько недель для консультации и обучения украинских военнослужащих.

Об этом заявил британский премьер-министр Дэвид Кэмерон, сообщает русская служба ВВС.

Кэмерон подчеркнул, что британские военные будут находиться далеко от линии соприкосновения противоборствующих сторон и не примут участия в боевых действиях.

По его словам, 75 британских военных, разделенных на четыре команды, будут направлены в регионы, удаленные от зоны конфликта, для обучения медицине, логистике, разведке и другим навыкам.

Отвечая на вопрос о возможности предоставления Украине оружия, британский премьер сказал, что об этом думать пока не время.

При этом британский премьер не отрицает возможность в дальнейшем помощи Киеву оружием. Однако пока речь идет только о "нелетальной помощи".

Ранее Кэмерон заявлял, что российское вторжение в Украину не может оставаться незамеченным Европой и должно повлечь за собой такие санкции, от которых экономика РФ не сможет оправиться много лет.