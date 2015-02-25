"Народный фронт" требует срочно собрать Раду из-за ситуации с курсом гривны

Парламентская фракция "Народного фронта" поддерживает инициативу премьер-министра Арсения Яценюка о проведения внеочередного заседания Верховной Рады с целью принятия пакета законов, которые позволят стабилизировать финансовую систему страны.

Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении фракции.

В частности, в "Народном фронте" подчеркнули необходимость консолидированных действий всех ветвей власти для принятия оперативных решений, которые позволят дать обществу четкий сигнал о контролируемости валютного рынка.

Фракция "Народного фронта" также обратилась ко всем членам парламентской коалиции с призывом не использовать проблемы нестабильности финансового рынка для расшатывания ситуации в стране.

"Сегодня должна проявиться ответственность перед собственной страной каждой фракции коалиции - от наибольшей к наименьшей, каждого отдельного депутата", - отмечается в заявлении.

"Принятие внесенных на рассмотрение парламента законов создаст предпосылки для получения Украиной международной финансовой помощи, осуществления неотложных мер для стабилизации финансовой системы и прекращения панических настроений", - подчеркнули в "Народном фронте".