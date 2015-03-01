Задержанного в Москве украинского депутата выпустили на свободу

Украинский депутат Алексей Гончаренко, который представляет нашу страну в ПАСЕ, вышел на свободу.

Об этом заявил адвокат Николай Полозов в своем Twitter.

При этом никаких дополнительных подробностей юрист не сообщил.

Об освобождении украинского депутата сообщил также и президент Украины Петр Порошенко.

"Во исполнение моего поручения МИД, Генеральний Консул Украины в Москве только что доложил, что сейчас забирает (из полицейского участка- прим. ред.) народного депутата Алексея Гончаренко. Ему будет предоставлена вся необходимая правовая помощь. Подробности - позже", - сообщил глава государства.

Несколько позже украинский лидер сообщил, что Гончаренко уже находится на территории украинского посольства в Москве.

"Наш Алексей Гончаренко уже на территории Посольства Украины в России. Только что имел с ним телефонный разговор. Говорит, что чувствует себя лучше, чем год назад в Крыму.

Генеральный Консул и адвокат сейчас рядом с ним, предоставляют всю необходимую помощь", - резюмировал Порошенко.

Напомним, ранее стало известно, что, несмотря на дипломатический иммунитет, Гончаренко был задержан по обвинению в "неповиновении полиции".

После того, как политик почти весь день провел в полицейском участке, следователь СК России допросил его по делу о майской трагедии в Одессе.

Также напомним, что сам Гончаренко, рассказывая о своем задержании, подчеркивал, что он вышел на марш в память Бориса Немцова, но не выкрикивал никаких лозунгов, не держал никаких транспарантов и был задержан без объяснения причин.

В то же время, харьковский сепаратист, который сейчас находится в рядах боевиков Донецка - Константин Долгов - хвастался, что украинского депутата задержали после его звонка в Москву.