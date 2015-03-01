В России украинского депутата намерены судить за "неповиновение полиции"

Украинского депутата и делегата ПАСЕ Алексея Гончаренко в России намерены привлечь к суду по делу о неповиновении полиции.

Суд назначен на 2 марта, сообщил адвоката украинского политика Марк Фейгин, передает "Интерфакс".

"Это все фарс, он же делегат ПАСЕ, какое может быть здесь административное дело? Мы будем добиваться его закрытия", - подчеркнул юрист.

При этом Фейгин отметил, что в случае, если Гончаренко не явится в суд, его не выпустят из России.

"В случае неявки будет выписан привод. Суд направит данный документ в правоохранительные органы", - отметил адвокат.

Как сообщал "Главред", Гончаренко был задержан 1 марта в Москве на траурном марше памяти убитого Бориса Немцова.