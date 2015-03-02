Россия активизировала ядерные учения на фоне войны в Украине - НАТО

С момента конфликта в Украине Россия активизировала ядерные учения.

Об этом в Катаре на ежегодной конференции НАТО по предотвращению распространения оружием массового уничтожения (ОМУ) заявил заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу, пишет Интерфакс-Украина.

"Россия наращивает ядерные учения, включает ядерную составляющую в учения с использованием обычных вооружений. Образ действия России в украинском конфликта зачастую называют "гибридной войной"… Но конфликт также имеет измерение, связанное с ОМУ", - сказал он.

"Российские бомбардировщики осуществляют полеты близ границ стран НАТО. И российское руководство с гордостью говорит о разработке новых видов ядерного оружия. Может, в этом больше риторики, но это крайне безответственно", - заявил Вершбоу.

Он также обвинил Москву в нарушении подписанного в декабре 1994 года лидерами США, РФ, Великобритании и Украины Будапештского меморандума о гарантиях безопасности Украине в связи с ее присоединением к Договору о нераспространении ядерного оружия.

"В этом документе Россия обязалась уважать территориальную целостность Украины в обмен на вывоз Украиной в РФ всего ядерного оружия, унаследованного от бывшего СССР", - напомнил Вершбоу.

"Теперь некоторые украинцы задаются вопросом о том, не следовали ли им сохранить это оружие вместо того, чтобы отказываться от него в обмен на пустые обещания", - добавил он.

"Такие же сомнения могут возникнуть у других стран, и это плохая новость для будущего наших усилий в сфере нераспространения", - заметил заместитель генсека НАТО.

"В итоге, у нас не остается иного выбора, кроме как пересмотреть наш подход к России, к ее надежности как международного партнера", - сказал дипломат.

"Мы не хотим, чтобы наши прошлые достижения в области контроля над вооружениями, мер укрепления доверия и транспарентности, просто улетучились. Но Россия должна осознать, что нарушая свои обязательства, уклоняясь от транспарентности и вынуждая соседей чувствовать себя в меньшей безопасности, она подрывает и свою безопасность", - заявил Вершбоу.

По его словам, "до сих пор нет признаков того, что Россия осознает это".

Напомним, экс-глава Меджлиса крымскотатарского народа Мустафа Джемилев ранее заявил, что оккупационная российская власть начала завозить в Крым ракеты, которые способны носить ядерные боеголовки.

Недалеко от Ялты, где в советское время было радиаторное хранилище… Теперь его снова восстанавливают, день и ночь завозят цемент… Доставляют ракеты, которые способны нести ядерное оружие, сказал Джемилев.