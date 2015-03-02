Журналисты решили разобраться, кому мешал и кого мог сдать Чечетов перед смертью

2 марта 2015, 15:43

Чечетову регионалы дали почетное место дирижера фракции, но считали его слабым звеном.

Михаил Чечетов

Экс-депутат Михаил Чечетов, покончивший жизнь самоубийством, был хорошо осведомлен в делах самых влиятельных регионалов, государственной верхушки беглого экс-президента Виктора Януковича, а также мог бы рассказать много интересного о приватизационных сделках десятилетней давности.

Голос и семафор Партии регионов, уже был под следствием за преступную приватизацию на должности председателя Фонда Госимущества, пишет ТСН.

Чечетов, посаженный в это кресло Леонидом Кучмой, просто не мог не сопротивляться требованиям хозяина и его окружения отдать госимущество за бесценок и в конкретные руки.

А в среде регионалов такие таланты, наоборот, ценились, но самым большим грехом считалось неумение молчать. После Оранжевой революции, неожиданно для всех, Чечетов начал "сливать" правоохранителям схемы на сотни миллионов, даже миллиарды, долларов. В милицию пошел с повинной сам.

Среди фигурантов преступлений оказались и сам глава государства, и глава его администрации Виктор Медведчук, и зять Кучмы Пинчук, и крупнейший олигарх страны Ринат Ахметов, и десятки других влиятельных фамилий. Сделки касались и банального похищения у страны государственных дач в элитной Пуще Водице и таких гигантов, как "Криворожсталь" и Никопольский завод ферросплавов.

Ни Чечетов, ни все другие, кого он заложил, тогда на скамью подсудимых так и не попали. Мало того, его простили, и когда к руководству страной пришла донецкая "семья". Янукович разрешил Чечетову стать ее частью. Даже получил почетное место дирижера фракции. Впрочем, клеймо слабого звена на нем уже поставили, и обвинение, и арест Чечетова ГПУ стало сигналом для всего донецкого клана, суд над Чечетовым им был противопоказан.

Обвинения пока что касались диктаторских законов 16 января, но Виктор Шокин останавливаться не планировал.

История знает немало подобных примеров неожиданных смертей. В 1991 году так же выпрыгнул из окна управделами ЦК КПСС Николай Кручина, который много знал про золото партии. 10 лет назад - то ли убийство, то ли самоубийство Юрия Кравченко - экс-министра МВД, который должен был быть ценным свидетелем по делу Гонгадзе. Среди свежих - прошлогодняя гибель преемницы Чечетова в Фонде госимущества Валентины Семенюк-Самсоненко. За полгода до смерти она тоже начала "говорить". Теперь задача милиции и прокуратуры не только найти виновных, но и уберечь других ценных свидетелей от "несчастных стечений обстоятельств".

Напомним, 28 февраля в Киеве погиб один из самых публичных политиков Михаил Чечетов, который в начале прошлой недели был отпущен из изолятора СБУ под залог (ему инкриминировали две статьи УК - "Злоупотребление властью" и "Служебный подлог").

По данным МВД, экс-нардеп выбросился из окна 17-этажки на левом берегу столицы. Падение с высоты более 50 метров (17 этаж) не оставило Чечетову шансов на выживание.

видео: ТСН

 

 

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