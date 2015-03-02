ГПУ подозревает 76 крымских экс-депутатов в госизмене: оказали помощь в оккупации полуостроваа

Следователями Управления по вопросам представительства интересов гражданина или государства в суде, противодействия преступности и коррупции на временно оккупированной территории полуострова Крым ГПУ подготовлено письменное уведомление о подозрении 76 бывшим депутатам Верховного Совета АР Крым.

Об этом передает УНИАН.

Как сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, экс-депутатов подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.111 и ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (совершение государственной измены, которое выразилось в оказании иностранному государству и его представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, а также публичные призывы к совершению действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины).

Учитывая, что территория полуострова Крым остается оккупированной Российской Федерацией, письменные уведомления о подозрении в установленном порядке переданы в Посольство этого государства в Киеве, а также направлены по почте в незаконно созданный орган - "Государственный Совет Республики Крым".

В ходе расследования получены неопровержимые доказательства того, что в марте 2014 года депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым Сергей Донич, Григорий Иоффе, Сергей Цеков, Константин Бахарев, Светлана Лужецкая и другие оказали помощь в оккупации Крыма. В частности, они незаконно приняли ряд постановлений, в результате чего было создано нелегитимное государственное образование "Республика Крым", которое незаконно вошло в состав Российской Федерации. Таким образом, вследствие этого часть территории Украины была оккупирована.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Порошенко в своем обращении назвал 23 февраля началом оккупации Крыма. Он отметил, что украинское государство будет продолжать борьбу за полуостров, который оккупировала Россия.