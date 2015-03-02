Порошенко присвоил летчице Савченко звание "Героя Украины": надеется лично вручить награду

Президент Петр Порошенко подписал указ о присвоении народному депутату, члену делегации в ПАСЕ Надежде Савченко звания "Герой Украины".

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

"Надежда является символом несокрушимости украинского духа и героизма, символом того, как надо защищать и любить Украину. Символом нашей победы", - заявил президент.

Порошенко отметил мужество и стойкость украинки, которая была взята в плен, преступным образом перевезена в государство-агрессор и долгое время испытывает психологическое давление и вынуждена голодать в знак протеста.

Президент также отметил, что Надежда Савченко является символом того, как много зависит от одного человека.

"Мы сделаем все возможное для того, чтобы освободить Вас из плена. Я очень надеюсь, что буду иметь возможность вручить вам "Золотую Звезду Героя Украины ", - сказал президент.

Напомним, ранее немецкие медики определили "точку невозврата" для Савченко: инвалидность или смерть.