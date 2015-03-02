Эксперт об убийстве Немцова: Путин нарушил негласное правило, а россияне кайфуют, что КГБ снова у руля

2 марта 2015, 17:53

Россиян это устраивает, они хотят именно такую власть, говорит Березовец.

Марш памяти Немцова в Москве

Проведенная в Москве акция в память о Борисе Немцове показала, что российское общество пребывает в глубокой апатии – на поминальный марш вышло менее 50 тысяч москвичей, а это менее 0,25% населения Москвы. Потому ожидания, связанные с тем, что в Москве состоится какой-то "Майдан" совершенно неуместны.

Об этом директор компании Berta Communications, политтехнолог Тарас Березовец рассказал в комментарии "Главреду".

По словам эксперта, такое количество участников марша не особенно должно было порадовать людей, организовавших "Антимайдан" в Москве (Залдостанова, Вику Цыганову и других). "Они брали деньги из бюджета, у Кремля, а теперь нет реальной угрозы, против которой следовало бы организовывать "Антимайдан". Если бы на марш вышло полмиллиона людей, тогда бы организаторы Антимайдана были бы "в шоколаде" и получили бы еще больше денег. А так – на что давать теперь?" — говорит политолог.

"Соглашусь с Президентом Петром Порошенко, что Немцов был единственным мостом, соединяющим элиты Украины и России, и с его смертью этот мост был уничтожен. В российской оппозиции нет равной ему фигуры. Ни Навальный, ни Ходорковский, ни другие сегодня не могут объединить оппозицию, потому что слишком уже сильно она рознится", — говорит Березовец.

"Борис Немцов был фантастическим человеком, выходцем из 90-х, который был близок к семье Ельцина. А этим убийством Путин нарушил негласное правило: членов "Семьи" и окружение Ельцина трогать нельзя. Ведь ни Волошин, ни Татьяна Дьяченко, ни Чубайс – никто не отстранен, их активы не отобраны. А убийство Немцова уничтожает такой расклад. Как следствие, члены старой гвардии Ельцина могут покинуть Россию, ведь они точно так же могут оказаться в физической опасности", — заметил директор компании Berta Communications.

"Главное – Борис Немцов был единственным человеком, вхожим в западные кабинеты, с которым все общались "на ты" – и Джон Керри, и Ангела Меркель, и Олланд. И благодаря этому человеку тлела хоть какая-то надежда на то, что когда-нибудь, возможно, будет нормальный руководитель России. Потому что ни Ходорковский, ни Навальный из-за своей одиозной позиции по Крыму не смогут стать такими же популярными, равными Немцову", — говорит эксперт.

"Это большое несчастье и для Украины. Потому что убить Немцова могли, в частности, из-за того, что как раз на этой неделе Немцов собирался обнародовать доклад о фактах присутствия российских войск в Украине", — считает политолог.

По его мнению, безразличие россиян к случившемуся связано, прежде всего, со страхом и запуганностью: "Ведь если сегодня подняли руку на Бориса Немцова – публичную фигуру, считавшуюся неприкосновенной, то теперь физическое уничтожение может ожидать любого (Ксению Собчак, не говоря уже о более мелких фигурах – Яшине и т.д.). Также это безразличие связано с настоящей апатией, потому что российское общество погрузилось во мрак брежневской пропаганды самого худшего образца".

"Кроме того, российскому обществу просто нравится иметь такую власть и такого президента, как Путин, и они кайфуют от того, что сегодня КГБ снова у руля. КГБ было страшным пугалом для западных стран и всех остальных, а в Советском Союзе считали, что КГБ – это благородные рыцари с холодным сердцем и чистыми руками. А это уже давно не соответствует действительности: эти рыцари давно ворочают миллиардами, заказывают убийства политических оппонентов, и их руки уже по локоть в крови. Но россиян это устраивает, они хотят именно такую власть", — подытожил эксперт.

Напомним, что экс-вице-премьер РФ Альфред Кох заявил, что если убийство Немцова совершили не российские спецслужбы, то это они не смогли его предотвратить.

Больше об убийстве Бориса Немцова читайте в спецтеме "Главреда".

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