Глава ВСУ разрешил арестовать трех скандальных судей Печерского суда, опубликован документ

2 марта в Верховную Раду поступило согласие на арест трех скандальных судей Печерского районного суда Киева Сергея Вовка, Виктора Кицюка и Оксану Царевич.

Об этом сообщил народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко. на своей странице в Facebook.

Поддержал представление Генпрокуратуры Украины о предоставлении согласия на задержание и арест этих судей председатель Верховного суда Ярослав Романюк.

"Сергей Вовк, Виктор Кицюк, Оксана Царевич. Запомните фамилии этих трех судей. В понедельник вечером в Верховную Раду поступило согласие на их арест, подписанное председателем Верховного суда. Голосование будет в ближайшие дни. Если они уйдут - это будет провал всех спецслужб Украины", - написал народный депутат.

В подтверждение своих слов Лещенко обнародовал фотокопии оригиналов документов.

Как напоминает Hromadske.tv., Оксана Царевич входила в коллегию судей по первому делу Юрия Луценко. Царевич и Виктор Кицюк были судьями по делу об убийстве Евгения Щербаня, в котором было предъявлено обвинение Юлии Тимошенко.

Судья Печерского суда Сергей Вовк в свое время вынес обвинительный приговор действующему председателю фракции "Блок Петра Порошенко" и экс-министру внутренних дел Юрию Луценко и два года назад лишил жилья на Печерске киевскую учительницу Нину Москаленко.

Ранее Высший конституционный суд Украины отказал ГПУ в отстранении от должности судьи Оксаны Царевич, которая рассматривала дела Тимошенко и Луценко, и судьи Виктора Кицюка, который занимался делом Щербаня.