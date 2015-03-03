В Раде подрались депутаты: спикер закрыл заседание парламента

Сегодня во время заседания Верховной Рады между депутатами произошла непродолжительная драка.

Об этом сообщает ТСН.

Во время заседания начали драться народные депутаты Сергей Мельничук и Олег Ляшко. Их разнимали другие парламентарии.

Ранее из фракции "Радикальной партии" в Раде исключили Мельничука, а сегодня он заявлял о своем вступлении в депутатскую группу "Воля народа".

Из-за драки спикер парламента Владимир Гройсман объявил о закрытии утреннего заседания. Депутаты должны собраться в 16:00, говорится в сообщении.





Напомним, ранее сообщалось, что 12 февраля в Раде произошла очередная драка. Так нардепы от "Самопомочи" Егор Соболев и от "Батькивщины" Вадим Ивченко решали вопрос коррупции в Украине.

Видео: max TV, @alexrbchn.

Фото: @alexrbchn.