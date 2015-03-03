В Раде подрались депутаты: спикер закрыл заседание парламента

Из-за драки спикер парламента Гройсман объявил о закрытии утреннего заседания.
Сегодня во время заседания Верховной Рады между депутатами произошла непродолжительная драка.
Об этом сообщает ТСН.
Во время заседания начали драться народные депутаты Сергей Мельничук и Олег Ляшко. Их разнимали другие парламентарии.
Ранее из фракции "Радикальной партии" в Раде исключили Мельничука, а сегодня он заявлял о своем вступлении в депутатскую группу "Воля народа".
Из-за драки спикер парламента Владимир Гройсман объявил о закрытии утреннего заседания. Депутаты должны собраться в 16:00, говорится в сообщении.
Конфликт у Ляшко. Осторожно, маты. pic.twitter.com/x7YCJOdrmC
— Alex Ryabchyn (@alexrbchn) March 3, 2015
Напомним, ранее сообщалось, что 12 февраля в Раде произошла очередная драка. Так нардепы от "Самопомочи" Егор Соболев и от "Батькивщины" Вадим Ивченко решали вопрос коррупции в Украине.
Видео: max TV, @alexrbchn.
Фото: @alexrbchn.