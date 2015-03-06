Лишить иммунитета: наказание "избранных" Царевич, Вовка и Кицюка или очищение судов?

В Украине такого еще не было — три судьи потеряли неприкосновенность и могут оказаться на скамье подсудимых. Их подозревают в принятии заведомо неправосудных решений — на очереди еще двести их коллег.

Печерская тройка

Еще в феврале генпрокурор Виктор Шокин обратился к Верховной Раде с прошением о предоставлении согласия на задержание и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей трех судей Печерского райсуда Киева: Оксаны Царевич, Виктора Кицюка и Сергея Вовка. Уголовные производства против этих судей начала расследовать столичная прокуратура.

"Классическая процедура представления на увольнение судьи проходит через Высший совет юстиции Украины, — объясняет "Главреду" представитель общественного люстрационного комитета Александра Дрик. — Это он должен подавать соответствующее представление в ВР. Но на сегодняшний день совет не сформирован. В связи с этим фактически заблокирована люстрация судей. Поэтому для снятия иммунитета с этих троих пришлось идти иным путем — через прокуратуру".

Почему первыми в списке оказались Царевич, Кицюк и Вовк, объяснить сложно. "Они работают в Печерском суде. А к нему вообще много вопросов, — предполагает Дрик. — Были же заявления и министра МВД, и министра юстиции, что этот суд надо расформировать. Я связываю факт выбора этих трех судей одного суда с тем, что он был скандальным при принятии решений, которые он выносил во время Евромайдана. Но по-хорошему надо было бы уволить всех украинских судей и набрать новых".

Действительно, Печерский райсуд Киева — один из самых скандальных. И все потому, что в его стенах звучала масса известных фамилий. Так, например, судья Вовк в свое время был председательствующим судьей по делу против Юрия Луценко и приговорил его к четырем годам лишения свободы. Царевич входила в коллегию судей по первому делу Луценко, а также была следственным судьей по делу об убийстве экс-нардепа Евгения Щербаня, где было предъявлено обвинение экс-премьеру Юлии Тимошенко. А совсем недавно (стоит заметить, что уже после представления генпрокурора Шокина) отказалась выносить решение об аресте экс-регионала Александра Ефремова. Кицюк в свою биографию записал дело киевской учительницы Нины Москаленко, которую своим решением лишил права на землю в центре столицы.

Но сегодня деятельность этих судьей рассматривают не в связи с громкими процессами. На повестке дня — дела поменьше: о лишении прав автомайдановцев и решении имущественного спора.

Повод для взятия под стражу

За вопрос о снятии с судей неприкосновенности депутаты пытались взяться два дня подряд. Во вторник, 3 марта, им помешал зачинщик нескольких драк Олег Ляшко, который нашел в рядах своей партии "тушку", в среду — он же пытался занять народных избранников тем же вопросом — рассмотрением "дисциплинарной ответственности" своего списочника и бывшего комбата "Айдара" Сергея Мельничука за переход последнего в депутатскую группу "Воля народа". В итоге парламентарии стали рассматривать первый вопрос повестки дня только 4 марта ближе к 11.00.

И вот уже с трибуны Рады аргументирует необходимость поддержания инициативы генпрокурора председатель Верховного суда Украины Ярослав Романюк.

В зале присутствуют двое из трех судей — Царевич и Кицюк. Первая как-то излишне напряжена, снимает стресс, глотая минеральную воду. Второй, кажется, просто наблюдает за процессом. Вовк в парламент не явился. Как позднее оказалось, его не смогли вовремя пригласить — оказывается, судья вот уже несколько недель находится в отпуске по уходу за ребенком.

Романюк говорит, что "указанные судьи подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью второй ст. 375 Уголовного кодекса Украины, а именно принятие судьей заведомо неправосудного решения по мотивам личной заинтересованности".

По его словам, в материалах указано, что судья Кицюк рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении участника "Автомайдана" и не принял необходимых мер для установления объективной истины по делу. Он безосновательно лишил водителя прав на шесть месяцев.

"В основу своего решения он положил протокол по делу об административном правонарушении, который был составлен на основании не подписанного сотрудником милиции рапорта, — уточняет Романюк. — Он не проверил, какой на самом деле была ситуация с материалами и принял решение, которое в дальнейшем было отменено в апелляционном порядке за отсутствием вообще события административного правонарушения в действиях этого лица".

Адвокат активистов "Автомайдана" Роман Маселко вспоминает, что именно Кицюк лишил прав автомайдановца Сергея Пояркова. "Тогда на заседании народный депутат Владимир Яворивский заявил, что он управлял машиной Пояркова во время поездки к Януковичу в Межигорье. Но судья не принял во внимание показания этого свидетеля и в результате лишил Пояркова прав на шесть месяцев", — говорит он.

Поводом для прокурорского обращения к депутатам стал и тот факт, что этот судья не является на вызовы следователя для необходимых процессуальных следственных действий. Не приходит и Царевич, которая тоже вела несколько дел автомайдановцев.

"Я лично был защитником в двух из них, — говорит Маселко. — И они характеризовались очевидностью неправосудных решений. У нас были свидетели, доказательства, ходатайства, чтобы вызвать инспектора Козака, который составлял рапорт. Но на всё это судья Царевич не обращала внимания и лишала прав. Позднее, во время рассмотрения апелляционной жалобы, тот инспектор вообще заявил, что не подписывал рапорт, на основании которого Царевич и вынесла свое решение! Важно, что оно было апелляционным судом отменено".

Также Шокин просит разрешения на арест третьего судьи Печерского райсуда Сергея Вовка, который также подозревается в принятии заведомо неправосудного решения.

Кроме того, генпрокурор инициировал перед Высшей квалификационной комиссией судей Украины отстранение указанных судей с занимаемых должностей. Правда, о результатах этого обращения информации пока нет.

"Я могу сказать, что мы отправляли запрос в Высшую квалификационную комиссию судей, интересовались информацией о тех, в отношении которых были начаты дисциплинарные производства, — говорит представитель Общественного люстрационного комитета. — Нам прислали список из 19 имен. В том числе в середине февраля дело было открыто и против Оксаны Царевич, но, что интересно, в конце февраля уже закрыто. Причины — неизвестны. Как и не известен повод, почему рассматривали ее дело. Такую информацию не предоставляют. Но факт остается фактом: ВККС не нашла причин, чтобы сделать судье Царевич даже выговор".

Голоса "за"

"Оппозиционный блок" в Раде бунтует: как можно рассматривать в стенах парламента вопрос об аресте судьей, они не причинили никому физического вреда, а всего лишь лишили граждан права вождения транспортным средством на основе админнарушения?! "Пусть на троллейбусе ездят!", — выкрикивает один из представителей оппозиции.

Романюк спокойно отвечает: "Таким образом, упомянутые судьи хотели вызвать лояльность предыдущей власти, а в делах существует достаточно подозрений, которые необходимо проверять". Он еще раз напоминает: речь не идет о немедленном аресте, а о возможности такового для проведения необходимых следственных действий.

Депутаты коалиции обращаются к Романюку, мол, три представления — хорошо, а где остальные? Ирина Геращенко, в частности, вспоминает январские суды над майдановцами с Грушевского в Оболонском райсуде. Председатель ВСУ уточняет: внесение на рассмотрение снятия с судьей неприкосновенности — прерогатива исключительно генпрокурора, он же, как председатель ВСУ, может лишь поддержать эту инициативу. И уточняет: в данный момент подобных обращений существует лишь три.

"Я не прячусь за своей неприкосновенностью и не собираюсь скрываться от правосудия", — говорит в Раде судья Виктор Кицюк. Он добавил, что оснований для снятия иммунитета и ареста нет. Ему вторит судья Оксана Царевич, обращая внимание нардепов, что срок досудебного следствия по ним истек 22 февраля.

Тем не менее, депутаты голосуют за проекты постановлений по каждому судье. Взгляды последних прикованы к информационному табло. Парламентарии голосуют "за". Неприкосновенность с судьи Кицюка снимается 289 голосами, Царевич — 286, Вовка — 296.

Депутат Ирина Геращенко просит генпрокуратуру арестовать судей в день голосования, чтобы те не успели скрыться.

Перспективы для 200 судей

"Дело сдвинулось, — говорит Александра Дрик. — До этого дня в Украине работа судей всех устраивала, никто не замечал, что есть проблемы".

Действительно, в истории независимой Украины только в 2011 году был суд над судьей-взяточником Игорем Зварычем. А совсем недавно судейского иммунитета был лишен судья Печерского суда Родион Киреев. Впрочем, взять его под стражу вскоре вряд ли удастся: даже в Генпрокуратуре знают, что он уехал в аннексированный Крым.

"Хочется верить, что это голосование в Раде и снятие иммунитета с трех судей говорит о том, что изменился подход, что есть какая-то воля, дабы судьи были наказаны, — говорит и Роман Маселко. — Надеюсь, что начатое дело будет доведено до конца. А то сегодня много говорят, что это лишь показательные процессы. Но наконец-то появилась информация о том, что такие же представления будут касаться и других судьей. В списке Генпрокуратуры их более 200".

Это адвокат "Автомайдана" вспоминает о заявлении заместителя главы парламентского комитета по вопросам правовой политики Леонида Емца. Нардеп сказал, что Генеральная прокуратура рассматривает возможность открытия уголовных производств в отношении 200 судей, которые рассматривали дела майдановцев и автомайдановцев зимой 2014 года. Пока их фамилии — тайна следствия. Но уже сегодня можно, например, предположить, что в списках "служителей Фемиды", которые принимали заведомо неправосудные решения, могут быть судьи Оболонского района, которые оставляли в СИЗО избитых активистов с Грушевского. В частности, и нынешний его глава Владислав Девятко.

"У меня нет оснований не верить, что Генпрокуратура настроена серьезно. Особенно после личного общения с Шокиным, — продолжает Маселко. — Я думаю, это только сигнал, в каком направлении будет вестись работа дальше. Дело не должно останавливаться на этих трех судьях. У прокуратуры есть материалы и на других персон. И мы будем добиваться других представлений, так как для нас несущественно, одиозный судья или нет, для нас важно, чтобы судьи, которые принимали неправомерные решения, были привлечены к ответственности. И это не месть. Это действие принципа неминуемости наказания — за преступления должны отвечать все, не зависимо от того, кто сейчас у власти".

Маселко говорит, что многие из тех, кто пострадал от действий судей из числа автомайдановцев, подавали заявления о преступлении в прокуратуру. "Насколько мне известно, только в делах "Автомайдана" проходит 126 судей, — уточняет он. — А ведь есть еще и те, кто арестовывал майдановцев и отказывал им в изменении меры пресечения".

Угроза ареста

Но, как уже было сказано ранее, разрешение Верховной Рады на арест судей еще не означает автоматическое взятие их под стражу.

"Прокуратура должна подавать материалы в суд, доказывать в обыкновенном порядке, что человека необходимо на самом деле арестовывать, — объясняет Маселко. — И только суд будет определять меру пресечения на время досудебного расследования. Но я повторю: арест судьей для нас не самоцель, а сигнал, что следствие не будет буксовать, как при прокуроре Виталии Яреме, когда его заместитель мне лично рассказывал, что у них нет никакой возможности расследовать подобные дела, потому что нет нужного объема информации. Также надеюсь, что такие активные действия прокуратуры подтолкнут кого-то из судей рассказать, почему мы попали в такую ситуацию, кто раздавал указания сверху. А последующие дела смогут содействовать очищению судейской власти, причем не на основании люстрации, а на основании тех инструментов, которые существуют в любом цивилизованном государстве. Каждый судья должен понимать, что если он вынесет заведомо неправомерное решение, то он за это понесет наказание".

…В тот же вечер судьи Царевич и Кицюк появились в следственном отделе столичной прокуратуры. Осанна Царевич приехала в спортивных штанах и с сумкой — видимо, думала, что ее задержат в тот же вечер. Но в прокуратуре двум судьям только вручили копии ходатайства об избрании меры пресечения, а также документов с обоснованием подозрения. По словам следователей, Вовк тоже получил все необходимые документы. Решать судьбу печерских судей будут их коллеги в стенах других судов.