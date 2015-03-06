В США назвали "критически важный" пункт мирного плана для Донбасса

Одним из важнейших пунктов для установления мира на Донбассе является возвращение Украине контроля над границей с Россией.

Об этом заявил заместитель госсекретаря США Энтони Блинкен, передает Радио Свобода.

"Пока не наступит восстановление международной границы между Украиной и Россией, Россия и ее президент Владимир Путин всегда будут иметь возможность изменить ход событий в любое время – направить новые вооружения, войска, амуницию и вновь разжечь конфликт", - сказал дипломат.

При этом он подчеркнул, что этот, критически важный пункт, является последним в воплощении мирного плана.

В то же время Блинкен заверил – если Россия и подконтрольные ей сепаратисты будут придерживаться всех своих обязательств, мировое сообщество может и начнет постепенно сокращать наложенные на них санкции.

Если же этого не произойдет, если они пойдут на новые агрессивные действия, санкции и давление на них усилят.

"Выбор ясен, и выбрать должен Владимир Путин", - отметил Блинкен.

Напомним, после захвата боевиками Дебальцево активные бои на Донбассе прекратились, однако разведка фиксирует перегруппировку сил и техники террористов, а также новые колонны "помощи" из России.