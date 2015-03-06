Кэмерон пригрозил России: агрессия будет наказана санкциями "совершенно другого уровня"

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что в случае новых актов агрессии со стороны России Запад готов вывести наложенные на эту страну санкции "на совершенно другой уровень".

Об этом он сообщил в интервью The Wall Street Journal, пишет InoPressa.

В то же время британский премьер выразил мнение, что западные страны должны быть готовы "всерьез и надолго" занять позицию противовеса РФ.

По мнению Кэмерона, если Россия "собирается разорвать свод правил, по которым идет игра в XXI веке", и дестабилизировать суверенную страну, то остальной мир должен быть готов ей ответить.

"Нельзя разорвать одну часть международного свода правил и при этом сохранить доступ к международным рынкам, международному финансированию, международным системам", - сказал политик.

Напомним, ранее сообщалось, что США и Евросоюз обсуждают возможность введения нового пакета секторальных санкций против России в случае дальнейших нарушений минских договоренностей.