Боевики снизили интенсивность обстрелов: копят силы на Донецком направлении, карта зоны АТО

На Донбассе в зоне проведения АТО вдоль всей линии разграничения, в целом, отмечается выполнение Минских договоренностей.

Об этом говорится в данных, опубликованных ИАЦ СНБО.

В течение этой ночи интенсивность провокационных обстрелов боевиками украинских позиций значительно уменьшилась. Вместе с тем, продолжаются обстрелы позиций подразделений сил АТО в районе населенных пунктов Луганское на Артемовском направлении, Авдеевка, Опытное, Пески на Донецком направлении и Широкино на Мариупольском направлении, говорится в сообщении.

Боевики применяют стрелковое оружие, минометы, гранатометы. Один раз был нанесен артиллерийский удар по н.п. Авдеевка.

Также незаконные вооруженные формирования активно проводят мероприятия по боевой подготовке, накоплению ресурсов и восстановлению технической готовности. На Донецком направлении наблюдается накопление военной техники и террористов, тяжелая техника остается в городах Донецке, Макеевке, Ждановке и Харцызске.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные завершили четвертый этап отвода тяжелого вооружения на Донбассе.

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