Марионетки Путина на Донбассе готовы на все, чтобы показать свою полезность Кремлю

Главари ДНР и ЛНР считают, что прекращение обстрелов станет концом их политической карьеры.
Главари боевиков на Донбассе для самосохранения пойдут на любые шаги, чтобы показать перед президентом РФ Владимиром Путиным, что они еще нужны. Лидеры так называемых ДНР и ЛНР считают, что прекращение обстрелов станет концом их политической карьеры.
Об этом сказал заместитель начальника управления Министерства обороны Украины Сергей Галушко в эфире 5 канала, пишет УНН.
"Они (боевики) не самостоятельны в принятии решений, но они для самосохранения пойдут на любые шаги, чтобы показать перед Путиным, что они еще нужны. Они марионетки, но и они иногда пытаются подавать голос", - подчеркнул представитель Минобороны.
Он напомнил, что со стороны боевиков ежесуточно фиксируется 20-30, иногда даже 40 обстрелов из стрелкового оружия, а также из танков, минометов.
"Для лидеров ДНР и ЛНР последний выстрел с их стороны - это конец их политической карьеры", - отметил Галушко.
По его мнению, обстрелы на 50% являются самоуправством лидеров так называемых республик, а на 50% - указаниями Кремля.
По информации пресс-центра АТО, 9 марта, с 5 утра и 19 часов противник 16 раз вел огонь по позициям сил АТО.
По мнениюполитэмигрант Виктор Майстренко, для Путина прекращение войны – не только не выгодно, но смерти подобно. Только за счет стрельбы и пропаганды он может удержать свою диктатуру. Война не закончится, если даже он отведет войска.