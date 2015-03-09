Чорновил рассказал, кто может устранить Путина от власти

Устранить президента РФ Владимира Путина от власти - это реально. Это может сделать его ближайшее окружении - кооператив "Озеро".

Об этом заявил в ходе телемарафона "Украина превыше всего" на "5 канале" народный депутат III-VI созывов Тарас Чорновил.

"Устранить Путина - это реально. Но это сделать может только кооператив" Озеро ", члены которого теряют миллиарды. Но он тоже мог бы перестраховаться. Путин не идет на провокации против запада, так как он боится, что его устранят свои же", - говорит Чорновил.

Напомним, ранее советник министра МВД Зорян Шкиряк зявил, что Украину ждет тяжелая весна. Президент РФ Владимир Путин не собирается мирно решать конфликт, его кровавые псы не успокоятся.