Игорь Билоус прокомментировал свое временное отстранение от должности главы ГФСУ

"Мы каждый день кому-то переходим дорогу. Делая шаг, мы обрезаем очень многое в системе, это многим не нравится. У людей, которые пытаются влиять на структуру, становится меньше денег в карманах", - сказал Билоус.

Об этом он заявил в интервью порталу "Сегодня", сообщают "Деньги".

При этом чиновник уточнил, что конкретной причины отстранения ему не озвучили: "Мне ничего не объясняли. Сказали, что есть какие-то жалобы и мы якобы не справились с задачей. Есть много жалоб на налоговую милицию, есть много жалоб на таможню, есть какие-то жалобы на налоговую. Но нет такой налоговой в мире, на которую нет жалоб. Мы не купюра в 100 долларов, чтобы всем нравиться".

Главное для результативного сотрудничества с правительством – не поставить "своего руководителя", считает Билоус, а сформулировать четкие задачи.

"Я без понятия, хотят ли поставить на мое место кого-то своего, - говорит он. - Вы знаете, что в правительстве много сюрпризов. Дело не в том, свой человек или не свой. Задачи нужно ставить. Если не справляется, то какая разница.

Если вы поставите замом своего человека, он опростоволосится, вам стыдно будет за него".

В то же время Билоус признался, что сам он "во многом не согласен с налоговой милицией и с таможней".

"Я не хочу о них плохо говорить – там работают генералы, с опытом, гораздо большим, чем у меня, они заслуженные деятели, а я – новый человек, который пришел из бизнеса и ни разу не работал в этой системе раньше", - пояснил свою позицию руководитель Фискальной службы. При этом он рассказал, что хотя возвращение на пост зависит не от него, он готов продолжить работу. По его мнению, чтобы провести полноценные реформы системы, нужно не менее 2 лет.