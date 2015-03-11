Американский сенатор считает, что Украине нужно помочь наносить урон военным России

Председатель Комитета по международным отношениям Сената США Боб Коркер заявил, что его страна должна предоставить Украине оборонительное оружие.

Об этом он сообщил во время слушаний в комиссии по иностранным делам Сената, пишет Укринформ.

"На мой взгляд, любая стратегия не будет успешной, пока США не дадут Украине возможность наносить серьезный урон, используя оборонительное оружие против тысяч российских военных", - отметил политик.

"Но наша цель не в том, чтобы передать столько оружия, чтобы украинцы могли победить российскую армию в прямом военном противостоянии", - добавил Коркер.

По его словам, "оказание помощи имеет целью, скорее, укрепить способность Украины защищаться".

Напомним, ранее СМИ писали, что президент США Барак Обама пообещал канцлеру ФРГ Ангеле Меркель не направлять летальное оборонительное оружие в Украину.