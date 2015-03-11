Боевики заставляют пленных делать унизительную работу - Порошенко

Президент Петр Порошенко заявил, что орудующие на Донбассе боевики используют украинских заложников для исполнения ими унизительных работ.

Об этом он сообщил после встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном, пишет Укринформ.

"На сегодняшний день значительная часть заложников, в прямое нарушение минских соглашений, все еще остается на оккупированной территории", - отметил глава государства.

"Я проинформировал, что украинских заложников используют в абсолютно грубой форме на унизительных работах, что не соответствуют никаким гуманитарным принципам. Эта информация будет сообщена всем нашим партнерам", - добавил Порошенко.

По его словам, во время переговоров отдельно шла речь о необходимости освобождения всех заложников, включительно с Надеждой Савченко и Олегом Сенцовым.

"Отдельно было привлечено внимание к соблюдению прав человека в отношении Надежды Савченко, которая уже много месяцев абсолютно безосновательно заключенной удерживается в Москве", - сказал Президент.

"В результате наших консолидированных усилий и Надежда Савченко, Олег Сенцов, и другие заключенные должны быть немедленно освобождены, возвращены домой", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что из плена боевиков на Донбассе были освобождены еще пятеро бойцов Вооруженных Сил Украины.