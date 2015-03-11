У Порошенко подтвердили: США передадут Украине 230 автомобилей, дроны, радары, системы связи

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом, во время которого вице-президент проинформировал Главу государства о решении США по введению дополнительных санкций в отношении физических и юридических лиц, нарушающих суверенитет Украины.

Об этом передает пресс-служба Порошенко.

Стороны обсудили введение возможных дальнейших санкций в отношении России.

Президент поблагодарил США за дополнительную нелетальную помощь Украине в области безопасности, в частности дроны, системы связи, радары для определения минометных и артиллерийских позиций, приборы ночного видения и другие средства общей стоимостью 75 млн долларов, а также 230 военных автомобилей.

Петр Порошенко и Джозеф Байден обсудили вопрос увеличения и усиления Мониторинговой миссии ОБСЕ и активизации процесса привлечения миротворческой миссии для урегулирования ситуации на Донбассе.

Напомним, ранее сообщалось, что США решили поставлять Украине беспилотники и броневики.