Боевики снова обстреливали Широкино: силовики хотят минировать побережье

Под Мариуполем в районе Широкино боевики трижды из минометов обстреляли позиции сил АТО.

Об этом сообщил пресс-офицер сектора "М" в зоне АТО Олег Сушинский, "112 Украина".

"В течение дня боевики трижды обстреляли позиции украинских военных в районе н.п Широкино. Огонь вели из стрелкового оружия и минометов, они использовали миномет калибра 120 мм", - сообщил Сушинский.

По его словам, бойцы сектора "М" планируют в будущем заминировать участки на побережье, где возможны прорывы противника.

"Мы провели разведку, определили на побережье наиболее опасные участки, где могут быть прорывы противника, и перешли к оборудованию позиций. Мы знаем всю ситуацию, ее отслеживаем. В будущем будем делать минирования, чтобы противник не смог прорвать наши позиции", - сообщил Сушинский.

Напомним, 10 марта в батальоне "Азов" сообщали, что боевики обстреливали Широкино с 7 утра до наступления темноты.