Путин будет наступать в Украине, пока Запад будет бегать перед ним на цыпочках – СМИ

Пока Запад будет бегать перед российским президентом Владимиром Путиным на цыпочках, он будет наступать в Украине.

Об этом на страницах The Guardian пишет британский бизнесмен украинского происхождения Александр Темеренко, сообщает ZN.UA.

Сегодня, когда конфликт в Украине длится уже целый год, можно четко сказать, что позиция, которую занял Запад, не работает. Никто не может всерьез надеяться на то, что президент России Владимир Путин изменит свою агрессивную внешнюю политику. Пророссийские террористы передвигаются ближе к Мариуполю и скоро мы поймем, что перемирие было лишь паузой, пишет автор статьи.

По его мнению, российская агрессия против Украины имеет четкую и понятную цель: силой навязать соседней стране свою волю. По мнению автора, российский президент годами планировал, как закрепить свое влияние в Балтии, Грузии и Армении.

"Путинская Россия открыто выступает против западных ценностей либеральной демократии и самоопределения. Эта российская ментальность времен Холодной войны укоренилась и до сих пор рассматривает НАТО как угрозу, хотя кое-кто уже списал его со счетов. Чем дольше Запад бегает на цыпочках перед Путиным, тем сильнее он будет выглядеть в глазах россиян. Радикальный национализм стал средством Кремля для отвлечения населения от экономических проблем и сползания страны в хаос. Слабая Россия значительно агрессивнее, чем сильная", - пишет Темеренко.

Когда Путин говорит, что "никому не нужна война на периферии Европы", он не имеет в виду себя. Автор не советует западным лидерам верить ни одному слову российского президента о перемирии, об отсутствии солдат России в Украине и о непричастности их к уничтожению малайзийского "Боинга 777".

"Если Россия не принимает активного участия в конфликте на востоке Украины, тогда почему она угрожает "колоссальным ухудшением" отношений США в случае передачи военной помощи Киеву?" - говорится в статье.

По мнению Темеренко такие угрозы Кремля связаны со страхом, потому что в Москве все хорошо знают, что Вашингтону хватит сил изменить ход любого конфликта на планете. Хотя вопрос о передаче Украине американского вооружения остается спорным на Западе. Скептики считают, что это заставит Путина уйти в наступление. А дальнейшая агрессия разрушит и без того шаткую украинскую экономику.

"Но я готов подписаться под идеей вооружить Украину как тот, кто хорошо знаком с манерой поведения Путина и его окружения. Сила - это единственный язык, который они понимают. Все остальное для них - проявление слабости, которую можно использовать в свою пользу. Поэтому только совместные решительные действия США и ЕС для защиты территориальной целостности Украины остановят атаки Кремля", - говорится в статье.

По мнению автора, война на востоке Украины продолжается только потому, что Путин до сих пор не встретил достойного противодействия Запада. Он рассчитывает, что США и ЕС не будут платить высокую цену за защиту Украины и безопасность на континенте.

Темеренко одобряет решение Великобритании и США отправить в Украину военных для подготовки украинских солдат. Но, по его мнению, это лишь первый шаг. Далее должна быть передача вооружения.

Он также напоминает, что через год заканчивается второй президентский срок Барака Обамы. И если он сейчас не начнет решительно действовать, то войдет в историю как президент США, который позволил агрессивной России Владимира Путина получить все, чего она только захочет. Сегодня также стало известно, что Британия может обнародовать данные об активах окружения Путина. Об этом заявил міністр иностранных дел Великобритании Филипп Хэммонд.

"Это интересная идея (обнародовать данные об активах ближайшего окружения Путина), и я планирую узнать, что специалисты по стратегическим коммуникациям думают об этом", - пообещал он.

Ранее Хэммонд заявил, что действия российского руководства подрывают безопасность стран Восточной Европы. Глава британского внешнеполитического ведомства отметил, что признаков изменения политики Москвы по отношению к украинскому конфликта все еще нет. Он добавил, что в случае ухудшения ситуации в Украине возможно введение дополнительных санкций против России.

Напомним, Советник главы МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что решение о начале наступления боевиков на Донбассе принимает не Донецк или Луганск, а российский президент Владимир Путин.