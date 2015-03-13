В Симферополе объявили приговор участнику акции в честь Шевченко

В оккупированном Россией городе Симферополь суд приговорил одного из участников акции ко дню рождения украинского поэта Тараса Шевченко к 40 часам общественных работ, а ее организатор был уволен с работы.

О вынесенном приговоре сообщает Центр журналистских расследований.

В то же время издание уточнило, что Железнодорожный районный суд Симферополя признал виновным Вильдара Шукурджиева в использовании во время мероприятия запрещенной символики, не указанной в заявке на проведение митинга.

По данным журналистов, активист держал в руках флаг Украины.

"Обжаловать решение суда я не буду. Судья, на самом деле, назначила максимально мягкое наказание из возможных", - прокомментировал приговор Шукурджиев.

Между тем, организатора акции - Леонида Кузьмина - уволили из симферопольской школы, где он работал учителем истории, пишет Крым.Реалии. По данным издания, администрация учебного заведения решила, что он "не соответствует занимаемой должности".

"Я пока не знаю, буду ли оспаривать это решение. Я пока в раздумьях", - сказал крымчанин.

Напомним, 9 марта в Симферополе "полиция" задержала Леонида Кузьмина, Вильдара Шукурджиева и Александра Кравченко, которые принимали участие в акции по случаю 201-й годовщины со дня рождения украинского поэта Тараса Шевченко.

Активистов продержали в отделении три с половиной часа, после чего отпустили.

Организатору митинга Леониду Кузьмину инкриминируют статью 20 Кодекса об административных правонарушениях РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).