Перед посольством РФ в Киеве прошел пикет с требованием освободить заключенного в Крыму "свободовца"

Активисты Всеукраинского объединения "Свобода", киевляне, а также вынужденные переселенцы из Крыма сегодня пикетировали посольство Российской Федерации в Украине с требованием освободить заключенного активиста Майдана и "Свободы" Александра Костенко, которого удерживают в оккупированном Россией Крыму в СИЗО Симферополя.

Об этом сообщает издание Информационный Акцент.

Участники пикетирования держали плакаты с надписями: "Сегодня сажают свободовцев - завтра всех украинцев", "Репрессии против украинцев в Крыму - признак страха России". Активисты скандировали: "Долой российский терроризм! Вон русских оккупантов!", "Свободу патриотам!".

Организаторы пикета напомнили, что Александра Костенко задержали в начале февраля 2015 года, а уже 8 февраля на основании постановления симферопольского суда его арестовали на 2 месяца. Сейчас "свободовца" незаконно удерживают и пытают в симферопольском следственном изоляторе.

Во время акции руководитель крымской "Свободы" Александр Болтян рассказал: "После задержания нашего соратника несколько дней держали в окрестностях Симферополя, пытали, сломали ему руку. Но эфэсбэшникам и этого было мало - они разыграли позорное представление в стиле путинского пропагандиста Киселева: привезли украинца в парк Симферополя, где на видео отсняли якобы его "задержание" - причем уже со сломанной рукой".

По словам Болтяна, следствие инкриминирует Костенко нанесение телесных повреждений работнику крымского спецподразделения "Беркут" в феврале прошлого года в Киеве. Парня обвиняют в "умышленном причинении вреда здоровью из-за политической, идеологической, расовой, национальной ненависти". Также Костенко подбросили оружие и обвиняют в его хранении.

Крымская правозащитница Ольга Скрипник отметила, что на Костенко давят, к тому же применяют к нему пытки: "Требуют отказаться от адвоката и дать показания против других крымских активистов Майдана. Это, кстати, обычная российская практика. Мы требуем освободить не только Костенко, но и всех задержанных украинцев. Кроме того, нужна четкая позиция украинского МИДа, которой, к сожалению, до сих пор нет".

Депутат Киевского горсовета от "Свободы" Руслан Андрейко, выступая у российского посольства, заявил: "Мы требуем, чтобы наше Министерство иностранных дел и в целом украинская власть приняли меры для освобождения всех украинцев, которых незаконно удерживают на временно оккупированных территориях. Терпение народа не железное, и если этнические чистки в Крыму и на Донбассе продолжаться - колючая проволока вокруг посольства РФ в Киеве не защитит представителей режима Путина".