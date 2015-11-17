Второй тур местных выборов: рекордно низкая явка и интрига в Днепропетровске

Предвыборная гонка местных властей в Украине подошла к концу: 15 ноября во втором туре украинцы избрали мэров городов. Это голосование было отмечено рекордно низкой явкой избирателей — общенациональная явка составила 34%. Политологи объяснили "Главреду" этот факт тем, что на этих выборах не было особой интриги, а в тех городах, где она была, явка была выше (например, в Днепропетровске).

Согласно первым результатам экзит-пола Киевского международного института социологии, проведенного по заказу ТСН в семи городах, победили следующие кандидаты: в Киеве — Виталий Кличко, в Днепропетровске — Борис Филатов, во Львове — Андрей Садовый, в Ивано-Франковске — Руслан Марцинкив, в Запорожье — Владимир Буряк, в Луцке — Николай Романюк и в Павлограде — Анатолий Вершина.

Среди позитивных наметившихся тенденций эксперты отметили продвижение проевропейских сил на восток и юг Украины и проигрыш там кандидатов от "Оппозиционного блока".

Эксперты поделились с "Главредом" основными выводами о втором туре выборов и рассказали, результаты каких кандидатов стали для них наибольшей неожиданностью.

Директор социологической службы "Украинский барометр", политолог и социолог Виктор Небоженко:

Меня неприятно поразила селективная работа Центризбиркома: он обращал внимание на одни фальсификации или подкупы и не обращал внимания на другие. К сожалению, ЦИК был одним из инструментов, позволяющих осуществить договор между Администрацией Президента, Блоком Петра Порошенко и "Оппозиционным блоком" на восточной Украине. То есть часть городов была сдана "Оппоблоку" без боя, начиная от Одессы и заканчивая Днепропетровском, но в Днепропетровске, в итоге, таки случился срыв.

Следует отметить также частое использование фальсификаций и подкупа избирателей. Во всем мире так не делается, когда помещик скупает голоса своих крепостных крестьян. Это — не самоуправление, а имитация местной власти.

И еще один момент — крайне низкая явка. Она говорит о том, что люди прекрасно понимают, что не влияют на работу ни центральных органов власти, ни на работу местных. Народ здраво понимает, что даже ближайший чиновник недоступен, а выборы этих чиновников не приведут к изменениям местной политики. Массовый отказ от участия в избирательной кампании — это первый тревожный звоночек Украине за 24 года. Все-таки у нас всегда, даже на местных выборах, явка была 40-55%. А сейчас получен очень плохой сигнал для центральной власти. И дело не в организации, а в четкой политической позиции — люди не воспринимают избираемую местную власть как то, на что они могут влиять. Поэтому они и не пришли на выборы.

Что касается результатов того или иного кандидата, то еще рано говорить. Потому что, мало того, что избиратель практически не голосовал, сейчас будет формироваться большинство в горсоветах и облсоветах, что станет вторым большим шоком для местных избирателей, когда окажется, что прямо противоположные политические партии, участвовавшие в выборах, вдруг легко объединились в большинство для дерибана бюджета и земля. Это будет очень неприятно, но к новому году мы будем наблюдать такое большое неожиданное явление. А это произойдет, особенно в восточной Украине, где партия власть сольется в большинство с "Оппозиционным блоком".

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко:

Прежде всего, хочу отметить, что второй тур выборов прошел относительно спокойно и бесконфликтно. Безусловно, были некоторые конфликтные ситуации и нарушения, но, в целом, все это было фоновым и не повлияло на итоги голосования и характер избирательного процесса.

Главной проблемой можно считать очень низкую явку избирателей. Однако это было закономерно и прогнозировалось. Низкую явку мы наблюдали и в первом туре выборов 25 октября. И во втором туре выборов мэров городов мы ожидали, что часть избирателей, голосовавших в первом туре за тех кандидатов, которые не вышли в финал, могут не прийти на голосование. Это и случилось.

Но там, где была интрига, где политические силы и кандидаты мобилизовали своих избирателей на голосовании, явка была выше, например, в Днепропетровске. Поэтому можно сделать вывод, что дело не только в безразличии избирателей, но и в том, что политические силы не всегда достаточно активно работали с избирателями. Также сработало некоторое разочарование, которое вызвано сложностями в социально-экономической ситуации, а также действиями политических сил. Однако, на мой взгляд, главная проблема заключается в том, что, как и в большинстве стран, например, в Польше, России и многих других государствах, где выборы проходят в таком же формате, как у нас — местные выборы отдельно от парламентских, явка на местных выборах очень часто не высока. У нас сложилась именно такая ситуация. Я бы не драматизировал, однако на перспективу нужно думать, как увеличить активность избирателей, чтобы они больше внимания уделяли. Нужно, в том числе, вести разъяснительную работу, потому что, как мне кажется, избиратели недооценивают значение и вес местной власти, потому меньше ходят на местные выборы.

Что касается результатов голосования, хочу обратить внимание на то, что во многих случаях, где в финале были действующие мэры, они, как правило, побеждали. Не всегда и не везде, но в большинстве случаев. Все-таки есть авторитет действующего мэра, и отношение избирателей связано с тем, что "лошадей на переправе не меняют". Такое мнение существенно влияет на выбор многих наших граждан. Но если мэр сильный (а у нас некоторые действующие мэры проиграли в первом туре) и выходил во второй тур, не всегда, но обычно побеждал. Мы это увидели на примере Львова.

На мой взгляд, существенно то, что и в первом туре, и во втором туре выборов мэров городов мы увидели постепенное продвижение проевропейских сил на восток и юг Украины. И победа Филатова в Днепропетровске, и Сенкевича в Николаеве — очень показательны. Когда проевропейские силы консолидируются и поддерживают своих кандидатов, преодолевают разногласия в своих позициях, они могут побеждать. Не хватило такой консолидации в Запорожье, хотя формально там победил внепартийный кандидат, самовыдвиженец. А вот там, где соревновались с кандидатом от "Оппозиционного блока", проевропейские силы смогли объединиться и добиться победы. На мой взгляд, это очень показательно, и из этого следует сделать выводы на будущее.

Также отмечу в данном контексте, что ни один представитель "Оппоблока" не стал мэром в областных центрах Украины. Это показательная тенденция, с которой нужно считаться. В целом ряде городов, областных центров победили либо представители Блока Порошенко, либо серьезные партнерские кандидаты — внепартийные или из других политических сил, как, к примеру, в Виннице. Но это были союзнические президентской партии силы. Это, на мой взгляд, показательно. Как в первом туре лидером по количественным показателям был БПП, так и во втором туре они продемонстрировали лидирующие позиции. В то же время мы увидели и в первом, и во втором туре выборов партийный плюрализм: побеждают кандидаты от разных политических сил, а особенно на выборах мэров городов большую роль играет или личный авторитет кандидата, или авторитет политической силы, или консолидация некоторых политических сил, что смогло обеспечить победу.

Также в контексте дискуссии о том, нужно ли сохранять двухтуровую систему выборов мэров городов, уже звучат голоса, что явка выборов низкая, поэтому второй тур не нужен, отмечу, что в Днепропетровске и Николаеве победили те, кто в первом туре были вторыми. То есть все-таки, думаю, стоит сохранить двухтуровую систему выборов. Потому что она дает возможность усилить консолидацию избирателей, усилить легитимность избранного кандидата. В Киеве и некоторых других городах явка была низкой еще и потому, что, в принципе, фаворит был известен — возможно, это снизило уровень активности избирателей. Там, где конкуренция была очень жесткой, была интрига на выборах, там и явка была выше.

Выборы прошли не идеально, но главное — демократично, конкурентно.

Политолог ВладимирЦибулько:

Главная причина низкой явки во втором туре — отсутствие серьезной интриги. Избиратель уже привык, что голосовать идет фан-клуб самого политика. Поскольку многие партит уже отключилось от борьбы, второй тур стал, по сути, соревнованием штабов двух кандидатов, даже не партийных штабов. Отсюда — и отсутствие интриги, и отсутствие некоторого мобилизационного фактора.

Где сохранялась интрига, например, в Днепропетровске, там и явка избирателей была выше. А там, где ситуация была прогнозированной, явка была низкой.

Неожиданностью стала победа двух кандидатов от "Свободы" в Хмельницком и Франковске. Еще одна неожиданность — победа Атрошенко в Чернигове, так как в первом туре он проигрывал своему сопернику больше 10%, но наверстал во втором туре. Также неожиданной стала победа Филатова в Днепропетровске. Наверное, противостояние в Днепропетровске было основной интригой.

Надежда Майная