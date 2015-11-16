В Кривом Роге победил Вилкул-старший с перевесом в 752 голоса

Мэром Кривого Рога Днепропетровской области переизбран Юрий Вилкул, баллотировавшийся от партии "Оппозиционный блок".

Об этом со ссылкой на сайт Центризбирома сообщает УНИАН.

Согласно им, Вилкул получил 89 209 голосов, а его оппонент Юрий Милобог ("Самопоміч") — 88 457, что составляет соответственно 50,21% и 49,79% от действительных голосов (или 49,25% и 48,83% от всех проголосовавших).

Напомним, в первом туре Вилкул обогнал Милобога более чем в 4 раза, получив поддержку 45,13%, или 88345 избирателей. Милобог тогда получил всего 20936 голосов (10,7%).

Также напомним, в Днепропетровске во втором тура местных выборов при параллельном подсчете голосов обработано 99,6% протоколов, побеждает кандидат на пост мэра города от партии УКРОП Борис Филатов, который обошел сына Вилкула — Александра: 53,81% против 46,19%.

Больше о втором туре выборов читайте на "Главреде": "Мэры со второго захода".