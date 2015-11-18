УКРОП уйдет в оппозицию, если мэром будет Вилкул — глава организации в Кривом Роге

18 ноября 2015, 13:36

Депутаты от УКРОПа не участвовали в сессии Криворожского городского совета. 

Представители партии УКРОП готовы уйти в оппозицию в городском совете Кривого Рога Днепропетровской области, если мэром города будет утвержден представитель "Оппозиционного блока" Юрий Вилкул.

Об этом заявил лидер криворожской организации УКРОПа Николай Колесник.

По словам Н. Колесника, депутаты от УКРОПа не участвовали в сессии городского совета Кривого Рога, на которой было объявлено об избрании Юрия Вилкула городским головой.  "УКРОП не хочет легитимировать эту коронацию, поэтому мы даже не заходили в сессионный зал. Мы не хотели на это смотреть", — сказал он.

Николай Колесник подчеркнул, что прошедший накануне митинг под горсоветом все-таки помог перевести ситуацию в юридическое русло: будет произведен частичный пересчет бюллетеней. "Благодаря этому митингу "Самопомич" теперь может в судебном порядке защищать свой результат, подтверждать состоявшиеся фальсификации", — сказал он.

 "Укроповец" выразил сожаление, что представители "Батькивщины" и "Радикальной партии Ляшко" поддержали избрание Юрия Вилкула мэром Кривого Рога, а члены "Блока Петра Порошенко" обеспечили кворум. "Это, на сегодняшний день, фактически "Оппоблок", — сказал он.

По словам Николая Колесника, УКРОП вместе с теми политическими силами, которые не признали победы Юрия Вилкула, переходит в оппозицию. "Естественно, мириться с этой продажной промосковской властью мы не собираемся", — заявил лидер криворожской организации УКРОП. "Но вначале мы используем все методы судебного и политического установления законности и справедливости", — добавил он.   

Николай Колесник также сообщил, что на митинг в поддержку Александра Вилкула в Кривом Роге, на который планировали свезти с подконтрольных "оппоблоковцам" предприятий 150 человек, приехали только 72 митингующих.

"Уважающих себя людей становится больше. Это и есть непростой путь свободы", — сказал он.  

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