Путин терроризирует своих соседей и никогда не остановится — президент Литвы

20 ноября 2015, 02:20

Украина — это не последняя территория, где Путин планирует продемонстрировать свою силу, предупреждает Грибаускайте.

Даля Грибаускайте

Запад обязан остановить президента РФ Владимира Путина в Украине. Сегодня поведение России не менее опасно, чем действия ИГИЛ в Ираке и Сирии, она "терроризирует своих соседей и использует террористические методы".

Об этом заявила Президент Литвы Даля Грибаускайте в интервью The Washington Post, пишет Новое время.

"Ситуация в Украине продолжает ухудшаться: российские солдаты так и не покинули ее территорию, что означает, что Европа и мир позволяют России быть не просто страной, которая запугивает своих соседей, но и страной, которая организовывает войну со своими соседями.

Это такой же международный терроризм, как и то, что происходит в Ираке и Сирии", — уверена литовский президент.

"В Украине идет настоящая война. ЕС и большая часть мировых лидеров пытаются говорить о происходящем так, словно это не совсем война, а в каком-то роде лишь поддержка террористических элементов. Мы видели Крым. Вначале там были зеленые человечки, затем они превратились в российских солдат. Сейчас в Восточной Украине происходит то же самое. И я уверена, что это не последняя территория, где Путин планирует продемонстрировать свою силу", — предупреждает Грибаускайте.

Она рассказывает, что, если санкции будут слишком мягкими или же не будут эффективно внедряться, Путин может попытаться объединить под своей рукой Восточную Украину, Южную Украину и Крым. "Он недавно сказал, что за два дня может дойти до Варшавы, стран Балтии и Бухареста. Это открытая угроза соседям", — отмечает литовский президент.

"Если мы ему позволим, он пойдет куда угодно. Проблема в том, что сегодня путинская Россия не только готова к войне, но и стремится к ней. Европа и Запад не имеют ни готовности, ни желания воевать. В Европе и в мире сейчас нет лидеров, способных остановить Путина. Потом мы будем удивляться, что новые территории захвачены, новые страны расколоты, но тогда остановить его будет намного сложнее, а, возможно, будет уже и слишком поздно", — предполагает Грибаускайте.

"Все знают, что 5 пункт Устава НАТО вступит в силу (В случае нападения Путина на страны Балтии — ред.). Но это не остановит Путина, если он не увидит реальных действий от европейских и мировых лидеров. Они только и делают, что разговаривают. Мы должны остановить Путина в Украине. И сейчас Запад этого не понимает. Именно поэтому я говорю, что сегодня в Европе лидерскую позицию занимает Путин, а не Запад", — говорит Грибаускайте.

Она подчеркивает, что сегодня поведение России не менее опасно, чем действия ИГИЛ в Ираке и Сирии. "Россия терроризирует своих соседей и использует террористические методы", — объясняет президент.

"Мы были оккупированы 50 лет, и мы знаем, как справляться с Россией. Удивляет, что страны, которые находятся далеко и никогда не были жертвами агрессивной политики РФ, боятся разобраться с Россией", — подчеркнула она.

Напомним, в отчете американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor отмечалось, что Путин в рамках сближения с Францией в вопросе борьбы с ИГИЛ может получить сделку с Западом, но главной своей цели, отмены санкций, введенных за агрессию против Украины, он не добьется

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Россия Путин Украина терроризм президент Литва Грибаускайте
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
14:56
Порошенко решил немножко помочь России
14:43
"Путин — х*йло". В Чехии фанаты “Динамо” передали “привет” президенту РФ, опубликовано видео Видео
14:40
"Шкура. Пара-рам-пам". Лободу подняли на смех из-за фото в шубе и "леопардовом" костюме
14:30
День трех восьмерок 8.08.2018: что нужно успеть в этот день Видео
14:13
Синоптики предупредили о ливнях в августе
13:56
Смертельный секс. Мужчина задушил юную любовницу после интима
13:43
Доля импорта в Украину угля из России достигла максимума за четыре года
13:30
СМИ узнали о состоянии выписанного из больницы Кобзона
13:26
«Выстрелили в спину»: Госпогранслужба сообщила о вооруженном нападении на украинского пограничника
13:13
Филипп Киркоров собрался летать в Крыму на вертолете в перьях, опубликовано фото
12:53
У Америки развилась зависимость от санкций, которые перестают работать - The Atlantic
12:48
Во Львове легковушка наехала на трех пешеходов: есть жертва, тяжело травмирован ребенок
12:27
Тоскливое зрелище под названием "Динамо пытается выйти в Лигу Чемпионов" мнение
12:27
Появился официальный комментарий об "убийстве" экс-регионала Царева Видео
12:26
СМИ разузнали, куда Степаненко хочет деть отсуженные у Петросяна миллионы
12:20
“Красивое зрелище”. По Киеву проехался самолет, опубликовано видео Видео
12:03
"Надя, ты огонь". Дорофеева "завела" фанатов снимком в изящном купальнике
12:00
Ксения Собчак спела песню "Океану Ельзи", опубликовано видео Видео
11:37
Уничтоженные и раненые. В разведке назвали новые потери боевиков на Донбассе
11:24
Смертельное ДТП в Днепровской области: в аварию попал пассажирский автобус Фото Видео
11:16
В учебном центре ВСУ покончил с собой солдат-срочник
10:57
Администрация Трампа объявила дату начала новой войны
10:49
В Британии пара занялась сексом на крикетном поле для детей: опубликовано видео Видео
10:28
Добро пожаловать: почему Украине нужны мигранты мнение
10:18
"Газпром" урезал транзит газа через Украину
09:58
Погубил интернет. Сеть "разорвало" видео с бросившем на ходу руль ради ленты Facebook водителем Видео
09:50
Politico узнало, что за тайный документ передал Путин Трампу в Хельсинки
09:25
В Госдепе США рассказали, как Россия пытается "спрятать" созданную ею катастрофу на Донбассе
09:09
Как вести себя в солнечное затмение 11 августа-2018: приметы и обряды
09:03
На Закарпатье нашли повешенным лидера пророссийских львовских скаутов - СМИ
08:35
Что общего между исчезновениями Порошенко и Путина мнение
08:15
"Слишком много денег". Военный эксперт рассказал о коварных планах Путина и Кремля по Украине
07:53
Скандальный чешский политик сравнил Украину с "черной финансовой дырой"
07:11
Эксперт рассказал, когда курс гривни может опуститься до 40 грн/доллар
06:58
Обрубить все концы: что даст прекращение ж/д сообщения с Россией мнение
06:36
Названы самые завистливые знаки Зодиака
06:14
Ученые изобрели препарат, тормозящий старение
05:51
Проект "Новороссия": военный эксперт назвал главную цель активности РФ в Азовском море
05:23
Как держать Успенский пост-2018: питание по дням
04:49
"Могильная эстафета": Захарченко привезут в подарок розу с могилы экс-президента Сербии
04:19
В Киеве парочка пыталась разломать качели во время секса: опубликовано откровенное фото
03:53
Когда празднуется День строителя-2018
03:32
Ученые рассказали, какие качества помогают людям "добывать" регулярный секс
03:12
У Порошенко пояснили идею прекратить автобусное сообщение с Россией
02:59
Что и как лучше всего приготовить из грибов в Успенский пост-2018: подборка видеорецептов Видео
02:23
Вратарь Лунин легко устранил соперника в «Реале»
02:01
Из-за выроненной ракеты пилотов ВВС Испании наказали
01:33
Климатологи заявили о вероятности оранжерейного эффекта на Земле
01:05
Стало известно, на кого Панеттьери променяла Кличко-младшего: опубликовано видео Видео
00:42
«Россия не отказалась от агрессии на море»: в ВМС восстановят флот для отпора РФ
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять