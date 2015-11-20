Путин терроризирует своих соседей и никогда не остановится — президент Литвы

Запад обязан остановить президента РФ Владимира Путина в Украине. Сегодня поведение России не менее опасно, чем действия ИГИЛ в Ираке и Сирии, она "терроризирует своих соседей и использует террористические методы".

Об этом заявила Президент Литвы Даля Грибаускайте в интервью The Washington Post, пишет Новое время.

"Ситуация в Украине продолжает ухудшаться: российские солдаты так и не покинули ее территорию, что означает, что Европа и мир позволяют России быть не просто страной, которая запугивает своих соседей, но и страной, которая организовывает войну со своими соседями.

Это такой же международный терроризм, как и то, что происходит в Ираке и Сирии", — уверена литовский президент.

"В Украине идет настоящая война. ЕС и большая часть мировых лидеров пытаются говорить о происходящем так, словно это не совсем война, а в каком-то роде лишь поддержка террористических элементов. Мы видели Крым. Вначале там были зеленые человечки, затем они превратились в российских солдат. Сейчас в Восточной Украине происходит то же самое. И я уверена, что это не последняя территория, где Путин планирует продемонстрировать свою силу", — предупреждает Грибаускайте.

Она рассказывает, что, если санкции будут слишком мягкими или же не будут эффективно внедряться, Путин может попытаться объединить под своей рукой Восточную Украину, Южную Украину и Крым. "Он недавно сказал, что за два дня может дойти до Варшавы, стран Балтии и Бухареста. Это открытая угроза соседям", — отмечает литовский президент.

"Если мы ему позволим, он пойдет куда угодно. Проблема в том, что сегодня путинская Россия не только готова к войне, но и стремится к ней. Европа и Запад не имеют ни готовности, ни желания воевать. В Европе и в мире сейчас нет лидеров, способных остановить Путина. Потом мы будем удивляться, что новые территории захвачены, новые страны расколоты, но тогда остановить его будет намного сложнее, а, возможно, будет уже и слишком поздно", — предполагает Грибаускайте.

"Все знают, что 5 пункт Устава НАТО вступит в силу (В случае нападения Путина на страны Балтии — ред.). Но это не остановит Путина, если он не увидит реальных действий от европейских и мировых лидеров. Они только и делают, что разговаривают. Мы должны остановить Путина в Украине. И сейчас Запад этого не понимает. Именно поэтому я говорю, что сегодня в Европе лидерскую позицию занимает Путин, а не Запад", — говорит Грибаускайте.

Она подчеркивает, что сегодня поведение России не менее опасно, чем действия ИГИЛ в Ираке и Сирии. "Россия терроризирует своих соседей и использует террористические методы", — объясняет президент.

"Мы были оккупированы 50 лет, и мы знаем, как справляться с Россией. Удивляет, что страны, которые находятся далеко и никогда не были жертвами агрессивной политики РФ, боятся разобраться с Россией", — подчеркнула она.

Напомним, в отчете американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor отмечалось, что Путин в рамках сближения с Францией в вопросе борьбы с ИГИЛ может получить сделку с Западом, но главной своей цели, отмены санкций, введенных за агрессию против Украины, он не добьется