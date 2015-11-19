В ЦИК считают, что Вилкул был избран мэром Кривого Рога законно

Глава ЦИК Михаил Охендовский заявил, что сейчас у ведомства нет оснований ставить под сомнение законность действий горизбиркома Кривого Рога по установлению результатов выборов мэра города.

Об этом он сообщил во время брифинга, пишет УНИАН.

"Оснований ставить под сомнение законность действий городской избирательной комиссии по установлению результатов выборов Криворожского городского головы на данный момент у ЦИК нет", — отметил чиновник.

Напомним, мэром Кривого Рога избран действующий глава города Юрий Вилкул (баллотировался от "Оппозиционного блока"), он получил 89 тыс. 209 голосов (49,25%), а его соперник (представитель "Самопомочі") Юрий Милобог — 88 тыс. 457 (48,83%).

Позже председатель второй политсилы Андрей Садовый заявил, что она будет оспаривать в суде результаты выборов. Также по фактам нарушения избирательного законодательства во время второго тура выборов в Кривом Роге открыто уголовное производство.

При этом из-за участия своих новоизбранных депутатов Криворожского совета в сессии, на которой Вилкул был официально объявлен мэром, "Батьківщина" и Радикальная партия исключили их из партий и распустили соответствующие фракции в горсовете.