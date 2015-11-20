Порошенко начал официальный визит в Ватикан

Президент Украины Петр Порошенко начал официальный визит в государство Ватикан.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, визит начался с церемонии официальной встречи президента Украины вместе с супругой на площади Сан-Дамазо перед Папским дворцом.

В церемонии приняли участие почетный караул Швейцарской гвардии во главе с командиром охранников Папы Римского и почетные вельможи, отмечается в сообщении.

Ранее Порошенко заявил: "Самая большая террористическая угроза концентрируется вокруг собора св. Петра в Риме, но это не помешает моей встрече в Ватикане".

После официальной церемонии встречи президент отправился на встречу с Папой Римским Франциском.

Напомним, террористическая угроза в Риме не помешает встрече Порошенко в Ватикане.