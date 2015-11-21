Криворожский Дракула: позволим ли мы коллективному вилкулу надругаться над Законом?

Свет последних дней не рассеял прах политических упырей, но хорошо осветил многие их лица. Ситуация в Кривом Роге остается напряженной. Формально мэром города и по сей день является представитель "Оппоблока" Юрий Вилкул. Центризбирком преступно не замечает массовые нарушения, а местные избирательные комиссии по-прежнему творят произвол. Наглый расчет регионалов прост — пройдет немного времени, страсти улягутся, новостные издания переключатся на другие горячие темы, и раздавить кучку общественных активистов, попросту игнорируя их требования, будет проще простого.

За прошедшие несколько дней удовлетворена всего одна жалоба. Пересчитаны голоса на одном из участков Ингулецкого района, где жаловались на массовые вбросы бюллетеней. Список избирателей остается тайным, а помещение с бюллетенями не опечатано. Разумеется, результаты пересчета удивительным образом совпадают с первоначальными цифрами, ведь сверить и проверить их физически невозможно. Составлена очередная жалоба, но отнесутся ли к ней с должным вниманием — большой вопрос. Ситуацией заинтересовались правоохранители, проводится соответствующее разбирательство.

Не пересчитаны голоса на самых "тёмных" участках — результаты волеизъявления пациентов психиатрических лечебниц и заключенных исправительных учреждений у Центризбиркома сомнений не вызывают. Правоохранители изучают дело — уголовное разбирательство проводится по статье "Служебный подлог".

Основную массу жалоб на нарушения нагло проигнорировали. Городская избирательная комиссия легко и просто взяла и отклонила их единым пакетом. Не было нарушений. Сказано вам, не было — значит, не было. Составлена жалоба, правоохранители разбираются в ситуации. Дело о непризнании результатов выборов рассматривают в судебном порядке. Основным инициатором тяжбы является сам Юрий Милобог, в его поддержку выступает и вся "Самопоміч", и другие партии, которые входят в состав парламентской коалиции.

Есть и позитивные сдвиги: политические партии, хоть и запоздало, отреагировали на странное поведение своих представителей в Кривом Роге. Крупнейшие участники парламентской коалиции заявили о непризнании результатов выборов. "Батьківщина" и Радикальная партия Ляшко с треском разогнали свои фракции, которые позволили горсовету спешно признать Вилкула мэром. Кроме того, Центральная избирательная комиссия утвердила замены членов терризбиркома — по два человека от РПЛ и "Народного фронта", заявлений о замене ожидают от "Батьківщини" и БПП. Имея в составе избирательной комиссии представителей, которые не продались регионалам, можно рассчитывать на относительно объективный пересмотр результатов выборов.

Бюджетников города выгоняют на политические шествия в поддержку вилкуловкой победы. Стимулируют, как и всегда, шантажом: хочешь — иди, не хочешь — уволят или накажут денежкой. Разумеется, некоторые люди вынуждены "добровольно" защищать беззаконие, но уже не боятся открыто возмущаться произволом.

Сегодня у нашей страны есть уникальный шанс. Сегодня можно не бояться выказывать недовольство, сегодня уместно припомнить мерзавцам каждую загубленную жизнь и украденную у народа копейку. Совместными усилиями мы вымели власть бандитов поганой метлой. Дело за малым — разрушить последние бастионы власти регионалов и "оппозиционеров", выбить землю у них из-под ног и не дать этой плесени разрастись и вновь захватить власть.

Случится ли это, зависит от каждого из нас. От каждого из редакторов газет и телеканалов; от политических активистов и возмущенных горожан Кривого Рога; от отдельных депутатов и от политических партий в целом; лично от меня, ведущего этот блог, и лично от вас, тех, кто сейчас читает этот текст. Не молчите — обсуждайте ситуацию с семьёй и друзьями, не стесняйтесь говорить о беззаконии вслух и в социальных сетях.

Каждый вечер активистов и простых граждан призывают собираться у стен Криворожского горсовета. Горожане не одиноки — законные требования о пересмотре результатов выборов поддерживают и крупнейшие политические партии, и отдельные депутаты, которые прибыли в Кривой Рог для восстановления справедливости. В воскресенье, 22 ноября, в 12:00 жителей Кривого Рога и всех небезразличных созывают на Народное вече. Приходите сами, зовите друзей и соседей. Возмущение тысяч обманутых горожан никто не посмеет оспорить.

Не смейте закрывать глаза на нарушения закона и попрание ваших гражданских свобод. Не позволяйте политическим проходимцам и денежным мешкам ломать себя через колено. Иначе и вы, и дети ваши, и внуки снова станете всего лишь покорным стадом, с которого регулярно остригают шерсть. Не бойтесь называть конкретные имена, смело указывайте пальцем на негодяев. Пусть, вытащенные на публичное обозрение, они корчатся в свете общественного внимания. Пусть принцип "Кто смел, тот и съел" уходит в прошлое вместе со всей политической накипью, пусть торжествует Право и главенствует единый для всех Закон. Только вместе мы победим.