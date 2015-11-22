У Порошенко назвали "горячие точки" Донбасса: карта зоны АТО

В течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе боевики нарушали режим прекращения огня, "горячими точками" являются окраины временно захваченных Горловки и Донецка.

Об этом на брифинге сообщил представитель Администрации Президента по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, говорится на сайте Инфоцентра СНБО.

В то же время он уточнил, что террористы открывали огонь из разного оружия.

"На Луганском направлении впервые за неделю противник нарушал "режим тишины" в Счастье, там он с правой стороны Северского Донца атаковали позиции сил АТО из гранатометов и 82-мм миномета", — отметил военнослужащий.

По его словам, на Донецком "горячими точками" остаются северные окраины Горловки и западные — Донецка. "Боевые действия там ведутся в основном во второй половине дня. Для провокационных обстрелов враг использует стрелковое оружие и гранатометы", — добавил полковник.

На Мариупольском направлении наемники проявляли активность вблизи Чермалыка, один раз открыв огонь с левого берега Кальмиуса. Несколько беспокойнее было и в Широкино, где террористы совершили несколько провокаций, применив, в частности, 82-мм миномет и гранатометы.

"За прошедшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, один — был ранен", — заверил представитель Администрации Президента по вопросам проходящей на Донбассе спецоперации.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке нашей страны может быть сорван из-за агрессии боевиков.

Карта: mediarnbo.org