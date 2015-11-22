Порошенко объяснил, почему нужно осторожно относиться к сотрудничеству с Россией по Сирии

Демократический мир должен осторожно относиться к сотрудничеству с Россией по Сирии, поскольку своей политикой она пытается отвлечь внимание от агрессии против Украины.

Об этом Президент Петр Порошенко написал на своей странице в Facebook, выражая благодарность главам стран Балтии за их поддержку нашей страны.

"В Эстонии, Латвии и Литве прекрасно понимают природу и цели российской политики и поэтому хорошо осознают, что демократический мир должен осторожно относиться к сотрудничеству с Россией вокруг Сирии", — отметил политик.

Щиро дякую Президенту Литви Dalia Grybauskaitė, Президенту Естонії Тоомасу Ільвесу та Президенту Латвії Раймондсу Вейоні... Posted by Петро Порошенко on 22 листопад 2015 р.

Напомним, ранее российский политолог и общественный деятель Андрей Пионтковский назвал вмешательство РФ в сирийский конфликт истерической реакцией на поражение в украинском государстве.