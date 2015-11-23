Эксперт предупредил: боевики перебросили под Донецк банду минометчиков

Боевики перебросили в район временно захваченного ими города Донецк минометное "подразделение" (120-мм оружие).

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

В то же время военный эксперт уточнил, что банда террористов была отправлена в пункт назначения через Шахтерск, наемники перемещались на "Уралах".

"В составе колонны также идентифицирована машина разминирования УР-77 "Метеорит", — добавил народный избранник.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке нашей страны может быть сорван из-за агрессии боевиков.